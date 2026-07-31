Hoàng Hên dự bị, Tài Lộc xuất trận

Nếu không có bất ngờ, sự thay đổi đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam trước Singapore sẽ nằm trên hàng công, khi Nguyễn Tài Lộc có thể được trao cơ hội đá chính thay Hoàng Hên.

Quyết định này không phải vì Hoàng Hên chơi không tốt. Ngược lại, tiền đạo này là một trong những nhân tố nổi bật ở chiến thắng 7-0 trước Timor Leste với những pha di chuyển thông minh, tốc độ và khả năng tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Hoàng Hên có thể sẽ ngồi dự bị ở trận đấu gặp Singapore

Tuy nhiên, Hoàng Hên cũng gặp một va chạm và bị đau nhẹ trong trận đấu đó. Dù không quá nghiêm trọng, việc để cầu thủ này nghỉ ngơi từ đầu trận là lựa chọn hợp lý, nhất là khi ASEAN Cup 2026 vẫn còn chặng đường dài phía trước.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang Sik cũng cần thêm thử nghiệm cho hàng công và Tài Lộc cần thêm thời gian thi đấu cùng bộ đôi Xuân Son và Đình Bắc nhằm tìm tiếng nói chung.

Trước một đối thủ có tổ chức như Singapore, đây là cơ hội phù hợp cho chiến lược gia người Hàn Quốc kiểm chứng sự kết nối giữa ba cầu thủ nói trên, qua đó tìm thêm một phương án tấn công cho những trận đấu khó khăn hơn.

Xáo trộn cánh trái

Ngoài hàng công, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng cũng có một sự điều chỉnh ở hành lang cánh trái.

Sau trận gặp Timor Leste, Văn Vĩ để lại dấu ấn ở mặt trận tấn công nhưng chưa thực sự mang đến sự yên tâm trong các tình huống phòng ngự cũng như những quả tạt từ biên. Khi Singapore sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt và luôn tận dụng bóng bổng, việc tăng cường khả năng tranh chấp ở hai cánh trở thành yêu cầu quan trọng.

Người thay thế nhiều khả năng là Tài Lộc

Đó là lý do Văn Hậu được dự đoán trở lại vị trí hậu vệ cánh trái quen thuộc. Không chỉ mạnh hơn trong những pha đối đầu tay đôi, Văn Hậu còn sở hữu những quả tạt có độ chính xác cao, giúp tuyển Việt Nam có thêm một hướng triển khai bóng để tận dụng khả năng không chiến của Xuân Son trong vòng cấm.

Ở trung tâm hàng phòng ngự, Nhật Minh nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính bên cạnh Thành Chung và Xuân Mạnh. Đây là bộ ba có sự cân bằng giữa thể hình, khả năng đọc tình huống và phát động tấn công từ tuyến dưới, đồng thời đủ sức đối phó với những pha bóng bổng vốn là điểm mạnh của Singapore.

Các vị trí còn lại khả năng được giữ nguyên với Tiến Anh (cánh phải), Hoàng Đức và Quang Hải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hay thủ thành tiếp tục được trao cho Patrik Lê Giang.

Nếu đúng như những tính toán trên, HLV Kim Sang Sik chỉ điều chỉnh ở những vị trí cần thiết thay vì thay đổi quá nhiều. Đó cũng là cách giúp tuyển Việt Nam vừa duy trì sự ổn định, vừa từng bước hoàn thiện những mảnh ghép quan trọng trước khi bước vào các thử thách lớn hơn tại ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, Tài Lộc và Đình Bắc

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