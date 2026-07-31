Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
31/7 - 17:00 Timor Leste vs Indonesia Bảng A VTV6, FPT Play
31/7 - 20:00 Việt Nam vs Singapore Bảng A VTV6, FPT Play

Link xem trực tiếp trận Timor Leste vs Indonesia

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-timor-leste-vs-indonesia-asean-cup-2026-2540833.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Singapore

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-viet-nam-vs-singapore-20h-hom-nay-31-7-2540546.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.