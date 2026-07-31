Đội tuyển Singapore bước vào ASEAN Cup 2026 với lứa đội hình chất lượng nhất sau nhiều năm, được kết hợp giữa các cựu binh, một số nhân tố trẻ cùng các cầu thủ nhập tịch.

Trên sân Mỹ Đình (20h ngày 31/7), chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup lần thứ 7 liên tiếp.

Dấu ấn Gavin Lee

Không nghi ngờ gì nữa, Gavin Lee là ngôi sao lớn nhất của Singapore hiện nay, dù kinh nghiệm huấn luyện quốc tế không nhiều.

HLV Gavin Lee còn rất trẻ. Ảnh: S.T

Gavin Lee là HLV trẻ nhất tại ASEAN Cup 2026, mới 35 tuổi. Ông từng có thời gian khá thành công với CLB Tampines Rovers, trước khi được cựu HLV trưởng tuyển Singapore Tsutomu Ogura mời làm trợ lý.

Được đánh giá là một HLV tỉ mỉ, Gavin Lee theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng có mục đích, đề cao việc triển khai bóng bài bản và hiệu quả.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông đến ở cấp độ ĐTQG, khi được giao dẫn dắt Singapore với tư cách HLV tạm quyền sau khi Ogura từ chức vào tháng 6/2025.

Sau đó, Lee đã giúp “Những chú Sư tử” giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Đó sẽ là lần thứ hai trong lịch sử họ dự giải châu Á, kể từ khi đóng vai trò chủ nhà năm 1984.

Chính thành tích này giúp Lee được bổ nhiệm chính thức làm thuyền trưởng Singapore. Một đối thủ nhiều thú vị dành cho HKV Kim Sang Sik.

Chìa khóa nhập tịch

Sau hai lượt trận ASEAN Championship 2026, bộ đôi tiền vệ nhập tịch Kyoga Nakamura và Song Ui-young chính là chìa khóa trong lối chơi của Singapore.

Có thể nói, HLV Gavin Lee khai thác tốt hơn hai cầu thủ này so với người tiền nhiệm Ogura.

Bộ đôi nhập tịch Nakamura và Song (7) rất ăn ý. Ảnh: S.T

Kyoga, tiền vệ gốc Nhật Bản, đóng vai trò nhạc trưởng ở tuyến giữa với khả năng điều tiết nhịp độ, luân chuyển bóng và phát động tấn công.

Anh là người kiến tạo để Song Ui-young ấn định chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste bằng một quả tạt chuẩn xác.

Trong khi đó, Song Ui-young, tiền vệ gốc Hàn Quốc, là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công.

Song có thể di chuyển rộng giữa trung lộ và hai cánh. Anh góp công vào 2 bàn thắng của Singapore trong 2 trận liên tiếp: kiến tạo cho Ilhan Fandi ghi bàn quyết định ở phút 90+11 trước Campuchia, tự mình đánh đầu ghi bàn ấn định trận thắng Timor Leste 2-0.

Khả năng xâm nhập vòng cấm, chọn vị trí và không chiến của Song giúp Singapore có thêm một mũi tấn công nguy hiểm từ tuyến hai.

Bộ đôi nhập tịch này sẽ so tài về khả năng sáng tạo với Hoàng Đức và Quang Hải, hai trong những tiền vệ Đông Nam Á xuất sắc nhất trong thập kỷ qua.

Đa dạng tấn công

Tuyển Việt Nam, với một số hạn chế lộ ra trong khâu phòng ngự ở trận thắng Timor Leste, cần kiểm soát Ilhan Fandi bên phía Singapore.

Singapore có chuỗi 13 trận ghi bàn. Ảnh: FAT

Ilhan Fandi đang có chuỗi 3 trận ghi bàn liên tiếp với khả năng dứt điểm đa dạng. Anh luôn nổi bật khi đá chính hay vào sân từ ghế dự bị.

HLV Gavin Lee xoay vòng hiệu quả giữa Fandi trẻ trung và Shawal Anuar đầy kinh nghiệm tuổi 35.

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik là xây dựng các giải pháp phù hợp để đối phó với cả hai.

Ngoài ra, hàng thủ và tuyến giữa Việt Nam không được phép chủ quan. Singapore đang có chuỗi 13 trận liên tiếp ghi bàn.

Bên cạnh Fandi, Anuar, cũng như Song và Nakamura, những bàn thắng của Singapore có thể đến từ tuyến hai với Harhys Stewart, Glenn Kweh, hoặc các trung vệ Irfan Fandi, Hariss Harun.

Giải bài toán Singapore, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm nhiều cơ hội tính toán cho trận Indonesia ngày 3/8, xa hơn là vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

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