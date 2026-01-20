Trước giờ bóng lăn của trận bán kết U23 châu Á 2026, fanpage FIFA (dành riêng để hiển thị với độc giả Việt Nam) đã đăng tải loạt hình ảnh đầy cảm xúc, đặt hai thế hệ U23 Việt Nam cạnh nhau trong một sự so sánh giàu biểu tượng.

Từ kỳ tích Thường Châu 2018 đến hành trình thăng hoa tại Saudi Arabia năm 2026, những khung hình ấy như một chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Fanpage FIFA có động thái "tiếp lửa" U23 Việt Nam trước trận bán kết với U23 Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình)

Trang fanpage của FIFA lần lượt đối chiếu Park Hang Seo với Kim Sang Sik trên băng ghế huấn luyện; thủ môn Bùi Tiến Dũng của năm 2018 bên cạnh Trung Kiên của 2026. Trên hàng công, hình ảnh Quang Hải được đặt cạnh Đình Bắc – ngôi sao đang lên của giải đấu năm nay.

Hàng thủ cũng tạo nên sự liên tưởng mạnh mẽ với Duy Mạnh – Lý Đức, Đình Trọng – Nhật Minh, trong khi hai biên là Xuân Mạnh và Khuất Văn Khang. Ở tuyến giữa, biểu tượng của sự điềm tĩnh và kiểm soát là Xuân Trường được FIFA đặt song song với Thái Sơn của hiện tại.

Không cần lời bình dài dòng, thông điệp từ FIFA đủ rõ: U23 Việt Nam không sống bằng hào quang cũ, mà đang viết tiếp câu chuyện bằng một thế hệ mới đầy bản lĩnh.

Trận bán kết lúc 22h30 tối nay vì thế không chỉ là cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc, mà còn là khoảnh khắc để khẳng định hành trình phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

