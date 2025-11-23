Theo Militarnyi, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 22/11 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch tập kích UAV của đặc nhiệm nước này tại bán đảo Crưm.

"Đơn vị đặc nhiệm đã điều khiển UAV cảm tử một cách chính xác, né tránh được hệ thống phòng không Pantsir-S1 của đối thủ. Các mục tiêu đã bị phá hủy bao gồm 1 trực thăng Ka-27, 1 tổ hợp radar cảnh báo Lira-A10, và 1 radar 55Zh6U Nebo-U. Đây là những mục tiêu có giá trị cao, gây ra tổn thất lớn cho Nga", báo cáo của DIU cho biết.

UAV cảm tử Ukraine tập kích trực thăng và nhiều trạm radar của Nga ở Crưm. Video: Militarnyi

Ka-27 là trực thăng săn ngầm nổi tiếng của Nga, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1973. Máy bay này có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m, tốc độ tối đa 270 km/h, tầm hoạt động là 980km. Kíp điều khiển Ka-27 bao gồm 1-2 phi công và 2-3 chuyên gia, trực thăng này cũng có thể chở theo hơn 5 tấn hàng hóa.

Ka-27 được trang bị nhiều thiết bị dò tìm và tấn công tàu ngầm như radar tìm kiếm, sonar định vị dạng cố định, sonar dạng cơ động giúp phát hiện, nhận dạng các mục tiêu ngầm dưới nước, kể cả ngư lôi, tên lửa…. Tùy vào tình hình cụ thể mà Ka-27 có thể mang theo thủy lôi, bom, mìn, hoặc tên lửa chống hạm.