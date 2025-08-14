Trang UNITED24 hôm 10/8 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các UAV thuộc Trung tâm tác chiến đặc nhiệm “A” của Cơ quan An ninh Ukrainbe (SBU) trong quá trình làm nhiệm vụ. Đoạn video bao gồm cảnh quay một UAV của Ukraine tấn công trực thăng Mi-28 của đối phương ở vùng biên giới Kursk của Nga vào ngày 6/8/2024.

Trước đó, tờ Kyiv Post trích dẫn các nguồn tin SBU xác nhận, các binh sĩ thuộc đơn vị M2 của Trung tâm đặc nhiệm SBU đã tiêu diệt trực thăng Mi-28 bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tầm xa.

Video: Kyiv Post

Theo UNITED24, trong quá trình làm nhiệm vụ ở vùng Kursk, binh sĩ SBU có biệt danh “Glyba” đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử bắn hạ trực thăng bằng UAV. Chỉ vài ngày sau, lịch sử lặp lại và mục tiêu lần này là trực thăng vận tải Mi-8 của Nga.

Tờ Defense Express đưa tin, việc 2 trực thăng Nga bị phá hủy không phải do các hệ thống phòng không hay FPV thông thường, mà là bằng FPV Dart do Ukraine tự sản xuất.

Theo binh sĩ Glyba, trong lần chạm trán đầu tiên, ông đã đeo kính thực tế ảo để điều khiển UAV tấn công xe bọc thép chở bộ binh. “Khi phát hiện mục tiêu bị phá hủy, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm tự do trên tiền tuyến. Ban đầu, chúng tôi nghĩ đó là bóng mây, nhưng khi lại gần hơn, chúng tôi nhận ra đó là trực thăng và điều khiển UAV tiến về phía mục tiêu”, ông Glyba nhớ lại.

"Ban đầu, chúng tôi bị kinh ngạc mất 5 giây. Khi nhận ra đã loại bỏ được trực thăng và UAV đã phát huy được hiệu quả làm việc, chúng tôi đã vô cùng phấn chấn”, ông Glyba nói thêm.

Theo báo cáo tình báo, chiếc trực thăng Mi-28 bị tấn công khi đang chở theo một nhóm binh sĩ Nga. Mục tiêu thứ hai là chiếc Mi-8 bị vô hiệu hóa khi đang bay tầm thấp và bị UAV Ukraine đâm vào phần đuôi trực thăng.

“Chúng tôi phát hiện ra trực thăng và đuổi theo khoảng 10 phút”, ông Glyba nhấn mạnh thêm.

Được biết, đơn vị của ông Glyba đã làm việc với FPV Dart được một năm rưỡi và thiết bị này từng phá hủy nhiều ô tô, xe bọc thép và hệ thống đạn dược. Giá của mỗi FPV Dart khoảng 1.000 USD. Mẫu FPV này có thể mang theo đầu đạn nặng 4 – 5kg, với phạm vi hoạt động 40 – 50km, bay ở tốc độ 160 km/h. Theo trang Defense Express, FPV Dart có thể sánh ngang với mẫu UAV Molniya của Nga. Trong đó, Dart có thể mang theo khối thuốc nổ nặng 10kg và Molniya có tầm bay là 30km.

Trong đoạn video được công bố, các binh sĩ Ukraine điều khiển UAV cho hay, 2 trực thăng của Nga đã bị “bắn hạ”. Nhưng theo Defense Express, với việc các nguồn tin Nga chưa công khai xác nhận, dường như 2 trực thăng Nga chỉ bị hư hại thay vì bị phá hủy hoàn toàn.