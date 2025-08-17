Video: Defence-ua.com

Đoạn video do trang Defence trích nguồn từ quân đội Ukraine cho thấy, thông qua thiết bị điện tử, các trực thăng Mi-8 của lực lượng vũ trang Kiev đã xác định hướng bay của một số UAV cảm tử Shahed-136 của Nga và bay đuổi theo các khí tài này.

Thông thường, các trực thăng Mi-8 phiên bản vũ trang sẽ được trang bị những súng máy theo chuẩn Liên Xô. Tuy nhiên, đoạn video trên cho thấy các xạ thủ Ukraine đã dùng súng máy 6 nòng M134, do Mỹ sản xuất, để bắn phá các UAV cảm tử của Nga. Với tốc độ bắn có thể đạt 3.000 – 6.000 phát/phút, các UAV của Nga không có cơ hội bay thoát khỏi hỏa lực từ "hỏa thần" M134.

Binh sĩ Ukraine dùng súng máy M134 bắn nổ UAV Nga trong đêm tối. Ảnh: Defence-ua.com

Các chuyên gia làm việc cho trang Defence nhận định, sự cải tiến về hỏa lực của phi đội Mi-8 thuộc Ukraine khi thay các loại súng máy thông thường bằng súng máy 6 nòng M134, đã giúp nhiệm vụ bắn hạ UAV trên không trở nên dễ dàng hơn.

Theo trang Army Recognition, M134 là súng máy trang bị động cơ điện được quân đội Mỹ đưa vào biên chế từ năm 1963. Nhờ động cơ điện, M134 đạt tốc độ bắn tối đa khoảng 6.000 phát/phút.

Súng máy M134. Ảnh: Army Recognition

M134 sử dụng loại đạn 7,62 x51mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sơ tốc đầu nòng là 853 m/s, với tầm bắn tối đa đạt 1.000m. Do khá nặng, nên M134 thường được quân đội Mỹ trang bị cho các xe bọc thép hạng nhẹ hoặc trực thăng.

Ngoài nhiều nước thành viên NATO, Mỹ cũng xuất khẩu súng máy M134 cho hàng chục quốc gia khác trên khắp thế giới. Theo thông tin do Defence đăng tải, vào tháng 11/2022, quân đội Ukraine đã nhận các khẩu M134 đầu tiên từ Mỹ qua các lô hàng viện trợ quân sự.