Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Đình Bắc (65')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Anh Quân (Minh Phúc 62'), Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê (Lê Phát 46'), Ngọc Mỹ, Công Phương (Đình Bắc 46').
U23 Ả Rập Xê Út: Hamed, Al Dosari, Al Obaid, Faisal, Albdulaziz, Musab, Thamer, Salem,Awad, Rakan, Majed.
