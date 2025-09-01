Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video được quân đội Nga công bố cho thấy, các kíp điều khiển FPV cảm tử thuộc Trung tâm Thử nghiệm Rubicon đã thực hiện đòn tấn công vào radar phản pháo được quân đội Ukraine đặt tại một cánh rừng ở hướng thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk.

FPV tập kích radar AN/TPQ-36 Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Một hệ thống radar phản pháo AN/TPQ-36 của Mỹ được ngụy trang bên trong khu rừng đã bị phát hiện. Sau đó, một loạt đòn tập kích từ FPV cảm tử đã phá hủy khí tài trên”, đoạn trích trong thông cáo viết.

Theo trang Army Recognition, AN/TPQ-36 là hệ thống radar được Mỹ phát triển từ thập niên 1970, nhằm xác định vị trí đạn pháo đối phương được bắn ra, từ đó cung cấp tọa độ cho các hệ thống vũ khí Mỹ hoặc đồng minh phản công.

Radar AN/TPQ-36. Ảnh: ArmyInform

AN/TPQ-36 có trọng lượng 1.542kg; thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chế độ tác chiến mất khoảng 15 phút; kíp vận hành 9 người. Radar có thể phát hiện vị trí bắn đạn pháo, đạn súng cối hoặc phóng tên lửa của đối phương lần lượt ở các khoảng cách 14,5km, 18km và 24km, cũng như theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu trên không.