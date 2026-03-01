Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức hôm 28/2 ở New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã nêu ra một số luận điểm để bảo vệ cho chiến dịch không kích mới đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 28/2. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Theo ông Waltz, chính quyền Iran đã “cố tình gây bất ổn cho thế giới; giết hại binh sĩ và công dân Mỹ; đe dọa các đồng minh của Washington trong khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải quốc tế”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Iran cũng ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng ủy nhiệm gây ra sự đổ máu và hỗn loạn khắp Trung Đông trong thời gian dài. Việc Iran tiếp tục theo đuổi các năng lực tên lửa tiên tiến và không từ bỏ tham vọng hạt nhân bất chấp những cơ hội ngoại giao, đã tạo ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.

Đại sứ Waltz sau đó khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chính trị “mà là vấn đề an ninh toàn cầu, do vậy Mỹ đang thực hiện những hành động hợp pháp”.

Cũng trong cuộc họp trên, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và đòn trả đũa từ Tehran đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời ông cũng kêu gọi các bên đối thoại.

Ông Guterres nói: “Hành động quân sự tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát ở khu vực bất ổn nhất thế giới. Tôi cần khẳng định rõ rằng không có giải pháp khả thi nào khác ngoài việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm đối thoại và đàm phán chân thành”.