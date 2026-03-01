Sáng ngày 28/2, quân đội Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
Chiều tối 28/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Mỹ, Israel cũng khẳng định đã thu thập được hình ảnh "thi thể của ông Khamenei", tuy nhiên Tehran chưa lên tiếng về thông tin.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói chiến dịch không kích Iran ‘hợp pháp’
Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hôm 28/2 ở New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã nêu ra một số luận điểm để bảo vệ cho chiến dịch không kích mới đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Theo ông Waltz, chính quyền Iran đã “cố tình gây bất ổn cho thế giới; giết hại binh sĩ và công dân Mỹ; đe dọa các đồng minh của Washington trong khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải quốc tế”.
Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Iran cũng ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng ủy nhiệm gây ra sự đổ máu và hỗn loạn khắp Trung Đông trong thời gian dài. Việc Iran tiếp tục theo đuổi các năng lực tên lửa tiên tiến và không từ bỏ tham vọng hạt nhân bất chấp những cơ hội ngoại giao, đã tạo ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.
Đại sứ Waltz sau đó khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chính trị “mà là vấn đề an ninh toàn cầu, do vậy Mỹ đang thực hiện những hành động hợp pháp”.
Truyền thông Iran: Hơn 100 người thiệt mạng do không kích
Hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB dẫn lời công tố viên địa phương cho biết, số học sinh thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran, đã tăng lên ít nhất 108 người.
Quan chức địa phương đã tuyên bố ngày Chủ nhật (1/3) là ngày tổ chức tang lễ tập thể tại tỉnh này, IRIB cho biết thêm.
Trong một cuộc tấn công khác tại tỉnh Lamerd ở miền nam Iran, ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một khu liên hợp thể thao và các khu dân cư, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.
Một quan chức y tế nói với IRNA rằng phần lớn những người thiệt mạng ở Lamerd là trẻ em và khoảng 100 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công.
Israel thông tin về tổn thất ban đầu
Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel, một người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do một quả tên lửa rơi xuống khu vực Tel Aviv.
Các nhân viên y tế và cấp cứu đã “xác nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong do bị thương nặng trên cơ thể,” tổ chức Magen David Adom (MDA) cho biết trong một tuyên bố.
MDA trước đó cho biết thêm có một người khác bị thương nặng. Ba người bị thương mức độ trung bình và 16 người bị thương nhẹ. Theo Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv, trong số những người bị thương được đưa tới điều trị có ba trẻ em.
Israel công bố danh sách quan chức cấp cao Iran 'bị tiêu diệt'
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố danh sách các quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đợt không kích chung được Mỹ và Israel thực hiện trước đó cùng ngày.
Theo hãng tin CNN, danh sách trên gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh; quan chức đứng đầu Hội đồng an ninh Iran Ali Shamkhani, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour; quan chức tình báo Saleh Asadi, các quan chức quốc phòng Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia và Mohammad Shirazi.
Một nguồn tin giấu tên của Israel nói với CNN rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng do đòn không kích của Israel, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định với kênh NBC (Mỹ) rằng tất cả các lãnh đạo cấp cao Iran đều an toàn.
Ngoại trưởng Mỹ hủy kế hoạch tới Israel
Ngoại trưởng Marco Rubio đã hủy chuyến thăm tới Israel vào ngày 2/3 như Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo trước đó.
“Do tình hình hiện tại, Ngoại trưởng Rubio sẽ không còn tới Israel vào ngày 2/3,” Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết trên mạng xã hội X.
Trong ngày 28/2, ông Rubio đã cùng với Tổng thống Donald Trump theo dõi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Trump cho biết các chiến dịch này sẽ tiếp tục “không gián đoạn trong suốt cả tuần.”
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên đại sứ, khuyến cáo rằng nếu họ muốn rời khỏi Israel trong bối cảnh có khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Iran thì “nên rời đi ngay hôm nay,” theo một nguồn tin nắm được nội dung thông điệp.
'Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng'
Trong bài đăng trên mạng Truth Social ngày 28/2 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Trump khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng do đòn không kích chung của Mỹ và Israel. “Ông Khamenei đã không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel. Ông Khamenei hay các lãnh đạo khác đã thiệt mạng cùng ông ấy không thể làm gì khác được”.
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Iran, trong đó bao gồm Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhiều đơn vị an ninh khác của Tehran, đã “không còn muốn chiến đấu và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ Mỹ”, đồng thời khẳng định Washington vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
“Tuy nhiên, các cuộc ném bom dữ dội và có mục tiêu cụ thể sẽ không ngừng lại trong suốt một tuần hoặc cho đến chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới”, ông Trump nhấn mạnh.