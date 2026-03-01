Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hôm 28/2 ở New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã nêu ra một số luận điểm để bảo vệ cho chiến dịch không kích mới đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đại sứ Mỹ trong cuộc họp tại LHQ. Nguồn: Liên Hợp Quốc

Theo ông Waltz, chính quyền Iran đã “cố tình gây bất ổn cho thế giới; giết hại binh sĩ và công dân Mỹ; đe dọa các đồng minh của Washington trong khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải quốc tế”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Iran cũng ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng ủy nhiệm gây ra sự đổ máu và hỗn loạn khắp Trung Đông trong thời gian dài. Việc Iran tiếp tục theo đuổi các năng lực tên lửa tiên tiến và không từ bỏ tham vọng hạt nhân bất chấp những cơ hội ngoại giao, đã tạo ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.

Đại sứ Waltz sau đó khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chính trị “mà là vấn đề an ninh toàn cầu, do vậy Mỹ đang thực hiện những hành động hợp pháp”.