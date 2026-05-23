Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video quay cảnh UAV Lancet thuộc Lữ đoàn “Varyag” của nước này săn đuổi USV cảm tử của quân Ukraine đang di chuyển đến bán đảo Crưm.

“USV của đối phương được cho xuất phát từ thành phố cảng Odessa, Ukraine và di chuyển theo hướng bán đảo Crưm. Tuy nhiên, USV này đã bị UAV trinh sát ZALA của quân đội Nga phát hiện gần khu vực đảo Rắn. Tọa độ của USV ngay lập tức được chuyển cho các đơn vị điều khiển UAV của Nga. Nhờ sự phối hợp tác chiến của các UAV, chiếc USV của Ukraine đã bị phá hủy”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Chiếc USV của Ukraine bị UAV Lancet tiêu diệt. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Lancet là UAV do công ty Zala Aero trực thuộc Tập đoàn vũ khí Kalashnikov phát triển vào thập niên 2010 và lần đầu ra mắt công chúng tại Hội chợ quân sự ARMY-2019 ở thủ đô Moscow, Nga.

UAV Lancet. Ảnh: Zala-Aero

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, UAV Lancet đã khiến các lực lượng Kiev hứng chịu nhiều tổn thất về khí tài quân sự. Không chỉ các phương tiện bọc thép ở tiền tuyến như xe tăng, pháo tự hành… trở thành mục tiêu của Lancet, mà UAV này thậm chí từng nhiều lần tấn công các tiêm kích tại những sân bay nằm sâu bên trong khu vực quân đội Ukraine kiểm soát.