Video Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Văn Khang (19' pen), Brauzman (87', phản lưới)
U23 Kyrgyzstan: Murzakhmatov (44')
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang (Văn Thuận 63'), Lê Phát (Công Phương 71'), Xuân Bắc (Quốc Cường 63'), Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt (Đình Bắc 63')
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 1-0 U23 Kyrgyzstan: Văn Khang mở tỷ sốTrực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan - Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam và đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng đánh lừa thủ môn Nurlanbekov, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.