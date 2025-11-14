Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai xe phòng không Strela-10 để đánh chặn loại UAV mới nhất của Ukraine tại Zaporizhzhia.

"Sau khi nhận được tín hiệu từ trạm radar, Trung đoàn Xe tăng độc lập số 5 đã triển khai hệ thống Strela-10 để phóng tên lửa vào UAV của đối phương. Vào thời điểm bị bắn hạ, mục tiêu đang ở độ cao khoảng 800m, bay với vận tốc 150 km/h", phía Nga cho biết.

Báo cáo của quân đội Nga tiết lộ, UAV bị bắn rơi trong đoạn video là Batyar, mẫu UAV mới được Ukraine công bố vào tháng 5. Đây là UAV đa nhiệm, có khả năng mang đầu đạn nổ 18kg, tầm hoạt động 800km. UAV này có ngoại hình khá giống với UAV cảm tử Shahed-136.

Xe phòng không Strela-10 của Nga đánh chặn UAV Ukraine ở Zaporizhzhia. Video: Zvezda

9K35 Strela-10 (Strela trong tiếng Nga nghĩa là Mũi tên) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1976, với mục đích tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp đến trung bình, chẳng hạn như trực thăng.

Strela-10 có tổng trọng lượng 12,1 tấn, dài 6,45m, rộng 2,85m, cao 2,22m (3,96m khi trong trạng thái chiến đấu). Hệ thống này được trang bị tên lửa đất đối không 9M37 nặng 40kg, dài 2,19m, đường kính 0,12m. Tên lửa sử dụng đầu đạn phân mảnh với trọng lượng 3kg, được dẫn đường bằng hồng ngoại/quang học. Tốc độ tối đa khi bay của 9M37 là 550 m/s, với trần bay và tầm hoạt động lần lượt là 3,5km và 5km.