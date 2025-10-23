Theo hãng tin RT, hôm 22/10, ICBM Yars được phóng từ bãi thử vũ trụ Plesetsk, sau đó hướng tới địa điểm thử nghiệm nằm ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về quá trình chuẩn bị phóng và khoảnh khắc tên lửa Yars được phóng đi.

Được biết, đây là một phần trong quá trình lực lượng hạt nhân Nga tiến hành tập trận cả ở trên bộ, dưới biển và trên không. Cuộc diễn tập được tổ chức dưới sự giám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Video: RT

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, cuộc tập trận còn bao gồm việc phóng ICBM Sineva từ tàu ngầm hạt nhân Bryansk của Nga ở biển Barents. Các máy bay ném bom chiến lược TU-95 cũng phóng tên lửa hành trình từ trên không.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nhấn mạnh, cuộc tập trận bao gồm "thực hành quy trình cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân".

ICBM Yars là hệ thống tên lửa di động có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân tới một số mục tiêu với độ chính xác cực cao. Tên lửa đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ và nằm trong kho vũ khí của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Là phiên bản nâng cấp của hệ thống Topol-M, ICBM Yars có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại, với phạm vi tấn công hơn 11.000km. Tên lửa có thể phóng từ bệ phóng di động trên mặt đất hoặc bệ phóng ngầm.

Cuộc tập trận của bộ ba hạt nhân của Nga diễn ra chỉ hơn một tháng sau cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus. Sự kiện huy động 100.000 quân nhân và được tiến hành tại hơn 41 thao trường. Quá trình tập trận có sự tham gia của các quan sát viên quân sự đến từ nhiều nước, kể cả Mỹ. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin khẳng định, cuộc tập trận giữa Nga - Belarus "không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào".