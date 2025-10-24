Các nguồn thạo tin cho hay, việc Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ tuyên bố áp thêm lệnh trừng phạt Nga gần đây đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Ngay cả các quan chức làm việc tại Nhà Trắng cũng kinh ngạc khi chứng kiến tốc độ ra quyết định này của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Một nguồn tin kể: “Tổng thống Trump từng nói với những cố vấn cấp cao trong nhiều tháng qua về việc ông ấy vào một ngày nào đó sẽ quyết định hành động ‘quyết đoán hơn’ với Moscow”.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho hay, ông Trump đã được “bản năng dẫn dắt” và quyết định đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo CNN, chỉ vài giờ trước khi ông Trump công bố đòn trừng phạt mới, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng các vũ khí tầm xa vào thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine. Chính sự việc này được cho là một trong những nguyên nhân chính tác động đến quyết định áp trừng phạt của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump thời gian qua cũng chịu áp lực từ các chính trị gia Mỹ. John Thune, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã gây áp lực nhằm thúc giục lãnh đạo Nhà Trắng áp thêm trừng phạt Nga “càng nhanh càng tốt”. Theo quan điểm của các nghị sĩ này, những biện pháp trừng phạt sẽ buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý một thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột Nga - Ukraine.