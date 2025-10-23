Ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đưa ra bình luận sau khi ông Trump hủy bỏ kế hoạch gặp Tổng thống Vladimir Putin, và áp đặt thêm lệnh trừng phạt với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Theo ông Trump, đây là những biện pháp nhằm gây áp lực buộc Moscow phải nhượng bộ.

Hãng tin RT đưa tin chia sẻ trên mạng xã hội hôm nay (23/10), ông Medvedev cho rằng động thái tiếp theo của ông chủ Nhà Trắng có thể là phê duyệt chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ "đang kiên quyết trên con đường gây chiến với Nga", và "hoàn toàn đứng về phía châu Âu”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Ông Medvedev nhận định, ông Trump có thể đã bị cả những người theo đường lối diều hâu trong nước và quốc tế gây áp lực buộc phải có lập trường cứng rắn.

“Nhưng giờ đây, đó là cuộc xung đột của ông ấy", ông Medvedev nói thêm, Nga phải tập trung vào việc đạt được các mục tiêu thông qua quân sự thay vì đàm phán.

Lâu nay, ông Trump từng nhiều lần đổ lỗi cho người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Joe Biden về tình trạng leo thang căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Ông Trump khẳng định cuộc xung đột Nga – Ukraine "sẽ không bao giờ xảy ra", nếu ông còn tại nhiệm vào năm 2022.

Trên thực tế, ông Trump đã không ít lần đảo ngược các chính sách đối ngoại một cách đột ngột bao gồm việc xử lý cuộc khủng hoảng ở Ukraine.