Theo thông cáo của Lữ đoàn Hàng không chiến thuật số 39 thuộc Không quân Ukraine, tiêm kích Su-27 do phi công Oleksandr Borovyk điều khiển, bị rơi lúc 13h30 chiều 11/9 “trong một tình huống chưa rõ khi chiến đấu”.

Máy bay Su-27 của Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn Hàng không chiến thuật số 831 của Ukraine

“Thật buồn khi phải thông báo phi công Oleksandr Borovyk trong khi tham gia tác chiến với máy bay Su-27 ở tỉnh Zaporizhzhia đã thiệt mạng vào lúc 13h30 chiều 11/9. Hiện chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình anh Borovyk”, thông cáo viết.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến dòng tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine trong năm nay. Hồi tháng 4, một chiến đấu cơ loại này đã rơi khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga. Viên phi công điều khiển máy bay đó đã kích hoạt thành công ghế thoát hiểm.

Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk

Quân đội Nga hôm 11/9 tuyên bố, các đơn vị của họ gần đây đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Sosnivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine.

“Các đơn vị bộ binh cơ giới Nga trong quá trình tấn công vào làng Sosnivka đã nhận được sự yểm trợ từ pháo binh và đơn vị điều khiển UAV. Các UAV trinh sát đường không đã theo dõi hướng di chuyển của binh sĩ đối phương và các đơn vị điều khiển khí tài cảm tử thực hiện đòn tấn công vào những khu vực triển khai quân dự bị Ukraine”, hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự từ trang Deep State của Ukraine, làng Sosnivka vẫn nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa binh lính Nga và các đơn vị phòng thủ của Kiev.