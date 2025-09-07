Video: Voenhronika.ru

Đoạn video do trang Voenhronika đăng tải rạng sáng 7/9 cho thấy, các khí tài bay trinh sát của Nga đã phát hiện vị trí đặt pháo phản lực RM-70 Vampire của quân đội Ukraine. Ngay sau đó, quân Nga đã điều động một UAV cảm tử Lancet tới tập kích khẩu pháo của đối phương. Khối thuốc nổ trên chiếc UAV lập tức tạo ra một vụ nổ lớn bao trùm cỗ pháo RM-70.

Cỗ pháo RM-70 Vampire của Ukraine bị UAV Lancet tấn công. Ảnh: Voenhronika.ru

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video do truyền thông Nga công bố.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, RM-70 Vampire là pháo phản lực phóng loạt do công ty quân sự Excalibur Army nâng cấp, dựa trên hệ thống pháo RM-70 có từ thập niên 1970 và đưa vào biên chế trong quân đội Cộng hòa Séc từ năm 2016. Xe có khối lượng 25,89 tấn; dài 9,97m; rộng 2,5m và cao 2,7m. Kíp chiến đấu gồm 4 người.

Pháo RM-70 Vampire. Ảnh: Army Recognition

RM-70 Vampire sử dụng tên lửa cỡ 122mm với trọng lượng 66,35kg và tầm bắn tối đa đạt 20km. Để tăng khả năng tác chiến của RM-70 Vampire, các tập đoàn quốc phòng CH Séc đã chế tạo thêm một số tên lửa chứa chất gây cháy hoặc có tính năng rải mìn chống tăng và mìn chống bộ binh.