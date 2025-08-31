Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV tấn công một xe tăng của Ukraine gần khu định cư Ivanovka thuộc vùng Dnipropetrovsk.

"Các UAV trinh sát đã phát hiện một xe tăng của đối phương đang ngụy trang trong một cánh rừng gần làng Ivanovka. Nhóm tác chiến Vostok sau đó đã triển khai nhiều UAV cảm tử để tấn công mục tiêu, khiến xe tăng này bị phá hủy hoàn toàn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga dùng UAV bắn nổ xe tăng Ukraine ở Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

Trước đó, truyền thông Nga cũng đăng tải một đoạn video về chiến dịch pháo kích của các lực lượng Moscow ở mặt trận Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine.

Pháo binh Nga phá tung cứ điểm điều khiển UAV của Ukraine ở Dnipropetrovsk. Video: Zvezda

"Đơn vị pháo binh của Nhóm tác chiến miền Đông đã tấn công chính xác vào các mục tiêu được chỉ định. Đạn phân mảnh có sức công phá cao đã đánh sập nhiều điểm điều khiển UAV của Ukraine", phía Nga thông tin.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga cũng mở một chiến dịch không kích lớn nhắm vào 2 thành phố Dnipro và Pavlograd ở Dnipropetrovsk. Theo báo cáo của Ukraine, Moscow đã sử dụng 582 UAV và tên lửa trong đợt không kích kể trên, nhưng phần lớn số vũ khí này đã bị lực lượng phòng không của Kiev đánh chặn thành công.