Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để tấn công một pháo phòng không Gepard của Ukraine trên tiền tuyến.

"Các đơn vị trinh sát đã sử dụng UAV ZALA để xác định tọa độ cụ thể của pháo phòng không Gepard trên một con đường mòn. Bộ chỉ huy sau đó đã triển khai UAV Lancet để tấn công chính xác vào mục tiêu. Những hình ảnh sau đó xác nhận phương tiện của Ukraine đã phát nổ và mất đi khả năng tác chiến", phía Nga cho biết.

UAV Nga bắn cháy pháo phòng không tự hành Gepard của Ukraine. Video: Zvezda

Pháo phòng không tự hành Gepard là loại vũ khí được Đức viện trợ cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột, chuyên dùng để đối phó với trực thăng và các mục tiêu bay tầm thấp như UAV. Quân đội Ukraine đánh giá rất cao phương tiện này trong việc đánh chặn UAV, nhưng vấn đề lớn nhất của Gepard là nguồn cung đạn dược tương đối hạn chế.

Gepard được chế tạo dựa trên khung gầm của xe tăng Leopard 1, được trang bị hai khẩu pháo Oerlikon GDF 35mm, với 680 viên đạn cho cả hai khẩu. Tổ hợp này vận hành đồng thời 2 radar, một radar tìm kiếm chung ở phía sau tháp pháo và một radar theo dõi mục tiêu. Tốc độ di chuyển tối đa của Gepard đạt 65 km/h, tầm hoạt động khoảng 550km.