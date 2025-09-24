Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích một tổ hợp phòng không S-400 của Nga tại vùng Kaluga.

"Trong một nhiệm vụ trinh sát đầu tháng 9, các UAV đã tìm ra vị trí của một tổ hợp S-400 của đối phương. Ngay khi xác nhận bằng hình ảnh, tọa độ của mục tiêu đã được gửi cho đơn vị tấn công. Các UAV cảm tử sau đó được triển khai để tấn công, phá hủy bệ phóng và trạm radar của tổ hợp này", Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết.

UAV Ukraine tập kích tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở Kaluga. Video: Defense Express

"Rồng lửa" S-400 Triumph (NATO gọi là SA-21) đang được coi là hệ thống phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với mọi nguy cơ trên không, từ tiêm kích, UAV tới tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

S-400 có tầm bắn tối đa lên tới 400km, độ cao tối đa có thể vươn tới là 50km, đi kèm với hệ thống radar được cho là có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất hiện nay.

Điểm ấn tượng nhất của S-400 là khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này. Hệ thống phòng không này của Nga thường sử dụng các loại tên lửa 9M96 (tầm bắn 40 - 120 km), 48N6 (tầm bắn 250km) và 40N6 (tầm bắn 400km). Giá của một tổ hợp S-400 vào khoảng 160 triệu USD.