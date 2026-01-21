Theo trang tin tức quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để bắn nổ một xe phóng S-300V của Nga. Thời gian và địa điểm cụ thể của chiến dịch tập kích không được tiết lộ.

"Lữ đoàn UAV Số 412 đã phát hiện ra một xe phóng thuộc hệ thống phòng không S-300V của Nga đang được ngụy trang trong một cánh rừng. UAV cảm tử sau đó đã được sử dụng để tấn công mục tiêu. Cuộc tập kích đã gây ra tổn thất không nhỏ cho đối phương vì một tổ hợp S-300V hoàn chỉnh có giá khoảng 40 triệu USD", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn cháy bệ phóng S-300V của Nga. Video: Defense Express

S-300V hay SA-12 Gladiator "Võ sĩ giác đấu" là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa được quân đội Liên Xô sử dụng từ năm 1988. Xe nặng gần 50 tấn, dài 12m, rộng 4m và cao 5m. Kíp chiến đấu gồm 3 người. Xe phóng của hệ thống này được trang bị động cơ diesel V-84 công suất 840 mã lực, có thể di chuyển với vận tốc 53 km/h trên địa hình bằng phẳng và có phạm vi hoạt động 250km.

S-300V thường đi kèm trang bị xe radar 9S15 có tầm hoạt động lên tới 330km. Với các loại khí tài như tên lửa đạn đạo hay tiêm kích của đối phương, 9S15 có thể phát hiện những mục tiêu này lần lượt ở các khoảng cách 150km và 240km. S-300V thường được trang bị hai loại tên lửa đất đối không 9M82 và 9M83, với tầm bắn lần lượt đạt 100km và 75km.