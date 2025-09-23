Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cuối tuần trước cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở tỉnh Chernihiv, Ukraine, UAV của nước này đã phát hiện vị trí triển khai tổ hợp phòng không S-300PS của đối phương. Tọa độ của tổ hợp trên đã được gửi cho các kíp điều khiển tên lửa đạn đạo Iskander để tiến hành đòn tấn công bằng đầu đạn chùm.

Đạn chùm phát nổ tại vị trí Ukraine triển khai tổ hợp S-300PS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Cuộc tấn công đã khiến trạm radar, 2 xe phóng, cabin điều khiển tác chiến và hai phương tiện quân sự khác bị phá hủy”, trích thông cáo của quân Nga.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, S-300PS là phiên bản cải tiến của hệ thống phòng không S-300 được quân đội Liên Xô đưa vào trang bị trong thập niên 1980. Một tổ hợp S-300PS gồm các xe phóng 5P85S, 5P85D và một xe radar 5N63. Thời gian chuyển trạng thái hành quân sang tác chiến của tổ hợp này sẽ mất khoảng 5 phút.

Một tổ hợp S-300PS. Ảnh: Missilery.info

Vũ khí chính của tổ hợp S-300PS là các tên lửa 5V55KD và 5V55 R, dài 5,25m và có trọng lượng khoảng 1.664 kg/quả, trong đó phần thuốc nổ nặng 133kg. Tầm bắn của các tên lửa này là 75km.