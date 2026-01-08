Video: Militarnyi/Kirienko Press

Đoạn video do chuyên trang quân sự Militarnyi đăng tải hôm 6/1 cho thấy khi thực hiện nhiệm vụ trên không phận vùng lân cận thành phố tiền tuyến Pokrovsk thuộc vùng miền đông Donetsk, UAV trinh sát của Trung đoàn tấn công biệt lập số 425 “Skala” của Ukraine đã phát hiện nơi đoàn xe quân sự Nga dừng nghỉ trên một con đường cao tốc.

Dữ liệu sau đó được UAV chuyển cho lực lượng pháo binh Ukraine, tạo điều kiện cho họ sử dụng pháo phản lực HIMARS để tấn công đoàn xe của đối phương. Theo thống kê sơ bộ của quân Kiev, cuộc tập kích đã khiến ít nhất 10 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương cũng như một phương tiện giống như xe địa hình bị phá hủy.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS Ukraine tấn công đoàn xe Nga. Ảnh: Militarnyi/Kirienko Press

Theo Militarnyi, cuộc tập kích xảy ra tại đoạn đường cao tốc nằm giữa hai khu định cư Novopavlivka và Chynushyne, cách khu vực phía nam thành phố Pokrovsk khoảng 2km.

Hiện quân Nga chưa bình luận về nội dung đoạn video trên.