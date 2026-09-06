Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tấn công các hệ thống phòng không của Nga. Thời gian và vị trí cụ thể của đợt tập kích không được tiết lộ.

"Đơn vị UAV 'Balista' đã phát hiện ra 2 hệ thống phòng không S-300 và Buk-M3 của Nga trong cùng một khu vực tác chiến. Các UAV cảm tử sau đó đã được triển khai để vô hiệu hóa khí tài của đối phương, qua đó tạo điều kiện cho việc mở rộng các nhiệm vụ trinh sát và không kích trên tiền tuyến", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn nổ các hệ thống phòng không S-300 và Buk-M3 của Nga. Video :Defense Express

S-300 là hệ thống tên lửa đối không phóng thẳng đứng do Nga chế tạo, sử dụng động cơ đẩy nguyên liệu rắn. Hệ thống được trang bị đầu đạn nổ mảnh có đương lượng nổ 100kg với ngòi nổ cận đích. Độ cao tác chiến hiệu quả của S-300 từ 25.000 - 30.000m; cự li tác chiến tối đa 90.000m.

Một tổ hợp S-300 đầy đủ gồm 1 trạm chỉ huy, 1 trung tâm kiểm soát tác chiến, radar bắt mục tiêu 3 chiều, radar dạng pha đa năng I FLAP LID và 1 xe tải chở theo 12 ống phóng. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật trong mọi điều kiện thời tiết.

BUK-M3 là phiên bản nâng cấp sâu của dòng tên lửa phòng không tầm trung BUK, có tầm bắn tối đa 70km, với độ cao tác chiến lên tới 35km. BUK-M3 sử dụng radar định pha chủ động (phased-array radar), cho phép phát hiện, bám bắt và tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện nhiễu điện tử mạnh.

Tổng giá trị ước tính của mỗi hệ thống BUK-M3, bao gồm các bệ phóng, radar, xe chỉ huy và cơ số đạn, lên tới 45 triệu USD.