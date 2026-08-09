Báo Ukrainska Pravda trích dẫn thông cáo ngày 7/8 của DIU cho biết: "Thêm một chiến tích nữa cho đơn vị đặc nhiệm 'Nhóm 13' thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine tại Crưm. Các đặc vụ tình báo quân sự đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1 cũng như một cần cẩu quân sự của Nga".

Đơn vị đặc nhiệm "Nhóm 13" thuộc DIU tấn công hệ thống Pantsir-S1 của Nga ở Crưm. Video: DIU

DIU tiết lộ chiến dịch tấn công này sử dụng xuồng không người lái (USV) Magura mang theo máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

DIU ước tính giá trị của hệ thống Pantsir-S1 bị phá hủy của Nga vào khoảng 15 triệu USD. Cơ quan tình báo Ukraine cũng cho biết các đặc vụ thuộc "Nhóm 13" trước đó đã phá hủy một xe chỉ huy tích hợp radar Podlyot và một hệ thống radar hỏi đáp Parol-4 của đối phương tại Crưm.

Theo các chuyên gia quân sự, Pantsir-S1 (NATO định danh là SA-22 Greyhound) là hệ thống phòng không tầm ngắn do Nga phát triển, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng trước máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, bom dẫn đường và UAV. Hệ thống kết hợp 2 pháo tự động cỡ 30mm, có tốc độ 5.000 phát/phút, tầm bắn 4km với 12 tên lửa đất đối không dẫn đường 57E6, tầm bắn 20km, cho phép đánh chặn mục tiêu ở cự ly gần đến trung bình.

Pantsir-S1 được trang bị radar trinh sát, radar bám bắt mục tiêu và hệ thống quang - điện, giúp hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết và môi trường tác chiến. Hệ thống có khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công đường không.

Pantsir-S1 hiện trong biên chế phục vụ quân đội Nga và một số quốc gia khác. Hệ thống đã được triển khai trong nhiều khu vực xung đột, nơi hiệu quả thực tế vẫn còn gây tranh cãi.