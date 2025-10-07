Ông Q. từng là cán bộ không chuyên trách phụ trách kinh tế tại UBND phường từ tháng 9/2014, sau đó trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP từ tháng 10/2022 đến nay.

Tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của ông là hơn 11 năm. Ông băn khoăn liệu với thời gian công tác này có đủ điều kiện để được xem xét chuyển đổi từ viên chức sang công chức theo quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức chay không?

Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Với trường hợp này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định số 170/2025, người được tiếp nhận vào làm công chức phải có tối thiểu 5 năm công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, và đang làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công chức dự kiến tiếp nhận.

Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm để tính điều kiện.

Như vậy, để được xem xét tiếp nhận từ viên chức sang công chức, người lao động phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định nêu trên, bao gồm cả thời gian công tác, bằng cấp chuyên môn và sự phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Theo Bộ Nội vụ, việc có được tiếp nhận hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu biên chế, vị trí việc làm cụ thể của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực Nội vụ, nhiều viên chức hiểu nhầm rằng chỉ cần đủ 5 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội là đương nhiên được chuyển sang công chức. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chuyển đổi này phải qua quy trình xem xét chặt chẽ, căn cứ vào vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng, năng lực chuyên môn và sự tương thích của ngạch, bậc công chức.

Viên chức muốn được tiếp nhận vào công chức cần đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện: đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bố trí vị trí công chức phù hợp. Vì vậy, không phải cứ viên chức nào đủ năm làm việc là được tự động chuyển sang công chức.

Nghị định 170/2025 ra đời nhằm tăng tính linh hoạt trong sử dụng nhân lực giữa các khu vực, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và phù hợp với biên chế được giao.