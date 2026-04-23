Chiều 23/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đề nghị người phát ngôn cập nhật những bước tiến trong việc bảo đảm tàu của Việt Nam được lưu thông qua lại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chia sẻ, đây là mối quan tâm rất lớn của báo chí và dư luận đối với các tàu thuyền.

"Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài đã duy trì trao đổi thường xuyên, liên tục với các cơ quan chức năng phía Iran về thủ tục liên quan đến tàu hàng và thuyền viên Việt Nam để có thể hành hải an toàn qua eo biển Hormuz", người phát ngôn cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời tại họp báo chiều nay. Ảnh: Minh Nhật

Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan hữu quan phía Iran, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các doanh nghiệp vận tải liên quan cung cấp thông tin kỹ thuật của các tàu hàng Việt Nam đề nghị qua eo biển Hormuz.

Người phát ngôn cho hay, theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông và qua trao đổi với các doanh nghiệp chủ tàu thì hiện nay các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp chủ tàu, làm việc với phía Iran về các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng cùng thuyền viên sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz; đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình để có biện pháp bảo hộ khi cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Về việc Israel và Lebanon dự kiến sẽ có vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Washington liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, người phát ngôn nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp ngoại giao giữa Israel và Lebanon.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm mang lại hòa bình lâu dài và bền vững ở khu vực", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.