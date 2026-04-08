Tối nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 7/4 (giờ địa phương), Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

“Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được ngày 7/4/2026 giữa Mỹ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông", người phát ngôn nêu rõ.

Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực.

Việt Nam cũng kêu gọi tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 7/4 (sáng 8/4 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Trong các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan, họ đã đề nghị tôi hoãn việc triển khai lực lượng hủy diệt dự kiến nhằm vào Iran tối nay, với điều kiện Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, lập tức và an toàn. Tôi đồng ý cho tạm ngừng các cuộc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn hai tuần. Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều”.

Truyền thông quốc tế đưa tin các cuộc đối thoại giữa Tehran và Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 10/4 tới ở thủ đô Islamabad của Pakistan.