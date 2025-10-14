Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai nhà nước, hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và hơn 20 nhà lãnh đạo quốc tế đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào ngày 13/10. Tại đây, ông Trump đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn mang tên "Thỏa thuận hòa bình Trump" để chính thức chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas - Israel bàn giao con tin để đổi lấy tù nhân, Israel sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo. Hôm 13/10, Hamas thả 20 con tin Israel, đổi lại là gần 2.000 tù nhân Palestine được tự do.