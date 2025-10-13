Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 12/10 tuyên bố, nước này đã sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ con tin vẫn đang bị giam giữ ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết trong thời gian sắp tới.

"Đây là một buổi tối của nước mắt, nhưng cũng là buổi tối của niềm vui. Đây là một sự kiện lịch sử mà nhiều người từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Trong ngày mai và thời gian sắp tới, chúng ta hãy gác lại những bất đồng, chúng ta có mọi lý do để đoàn kết, bởi chính sức mạnh chung đã đem lại chiến thắng đáng kinh ngạc", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel sau đó đã gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đồng thời nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Tel Aviv vẫn chưa kết thúc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

"Chúng ta vẫn còn nhiều thách thức an ninh ở phía trước. Một số đối thủ vẫn đang tìm cách phục hồi và chờ cơ hội tấn công. Tuy vậy, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Ngày mai sẽ là một chặng đường mới và tôi hy vọng đó là con đường của sự hàn gắn", ông Netanyahu nói.

Trong một video riêng được phát cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir khẳng định, áp lực quân sự của Israel với Hamas trong 2 năm qua đã góp phần thúc đẩy thỏa thuận trao đổi con tin.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để định hình một thực tế an ninh mới, đảm bảo không còn mối đe dọa nào từ Dải Gaza đối với nhà nước Israel và công dân của chúng tôi", ông Zamir phát biểu. Cũng theo chỉ huy IDF, Israel vẫn đang ở trong một chiến dịch đa mặt trận và các hoạt động sắp tới sẽ tái định hình chiến lược an ninh của nước này trong tương lai.

Theo truyền thông Israel, toàn bộ con tin dự kiến sẽ được trả tự do trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel vào ngày 13/10. Trong chuyến thăm, ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ thân nhân của các con tin bị Hamas bắt giữ, đồng thời có bài phát biểu trước Quốc hội Israel.