Theo báo Times of Israel, lực lượng Hamas ngày 13/10 đã trao trả 7 con tin đầu tiên cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tại Dải Gaza. Quá trình bàn giao 13 con tin Israel còn sống và 28 con tin khác, gồm 26 người đã chết và 2 người mất tích, dự kiến sẽ diễn ra không lâu sau đó.

"Danh tính của 7 con tin đầu tiên được trả tự do gồm Matan Angrest, anh em Gali và Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran và Guy Gilboa-Dala. Những người này đã được lực lượng đặc nhiệm Israel hộ tống tới một căn cứ quân sự gần biên giới để kiểm tra sức khỏe. Họ cũng sẽ đoàn tụ với người thân tại đây", đại diện Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Chân dung 7 con tin Israel đầu tiên được Hamas trả tự do. Ảnh: Times of Israel

Một phóng viên của Al Jazeera thông tin, cả 7 con tin Israel đều ở trong tình trạng ổn định, có thể tự di chuyển mà không cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

Tại một quảng trường ở Tel Aviv, hàng chục nghìn người tập trung để theo dõi từng diễn biến liên quan đến quá trình trao đổi con tin. "Chúng tôi đã chờ đợi họ 2 năm và giờ thì điều này đã xảy ra", một người dẫn chương trình nói với đám đông.

Trong khi đó, Israel dự kiến sẽ phóng thích gần 2.000 tù nhân người Palestine vào cuối ngày 13/10.

Truyền thông địa phương tiết lộ, đoàn xe của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã có mặt tại nhà tù Ofer để đón các tù nhân được trả tự do. Phần lớn tù nhân sẽ được đưa tới bệnh viện Nasser ở miền nam Dải Gaza để kiểm tra sức khỏe.