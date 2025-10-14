Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và hơn 20 nhà lãnh đạo quốc tế đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào ngày 13/10. Tại đây, ông Trump đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn mang tên "Thỏa thuận hòa bình Trump" để chính thức chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas.

"Đây là thỏa thuận lớn nhất, phức tạp nhất, nhiều người thậm chí từng nghĩ nó sẽ không xảy ra. Họ luôn nói rằng Thế Chiến III sẽ bắt nguồn từ Trung Đông, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đây là một ngày trọng đại cho Trung Đông và cho cả thế giới", ông Trump tuyên bố.

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận trên nhấn mạnh cam kết chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và đưa ra tầm nhìn về khu vực được xác định bằng "hy vọng, an ninh và nguyện vọng hòa bình". Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng thể hiện mong muốn giải quyết các bất đồng trong tương lai thông qua ngoại giao thay vì xung đột kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận hòa bình Gaza. Ảnh: NYT

Sau khi đặt bút ký thỏa thuận, Tổng thống Trump đã đưa ra một số tầm nhìn về tương lai của Trung Đông. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tái thiết lại Dải Gaza và thành lập một Hội đồng Hòa bình.

"Sẽ có rất nhiều tiền đổ vào Gaza để phục vụ cho công cuộc tái thiết. Rất nhiều quốc gia giàu có sẵn sàng hỗ trợ quá trình này. Việc tái thiết Dải Gaza đòi hỏi phải phi quân sự hóa và thành lập một lực lượng cảnh sát dân sự mới, có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân ở Gaza", ông Trump nói.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, bước tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn là thành lập một chính phủ lâm thời tại Gaza, chịu sự giám sát của một cơ quan chuyển tiếp quốc tế mới có tên là Hội đồng Hòa bình.

Trong ngày 13/10, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã lên tiếng ca ngợi những nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông của ông Trump. "Chính quyền Tổng thống Trump và các bên trung gian xứng đáng được ghi nhận. Tôi cũng hy vọng Tel Aviv và Hamas có thể cam kết hòa bình lâu dài, mang lại phẩm giá và an ninh cho cả người Palestine và người Israel", ông Clinton bày tỏ.