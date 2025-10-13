Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực 1 để tới Israel. Video: Pool

Hãng RT đưa tin, ông Trump đã lên chuyên cơ Không lực 1 để tới Israel trước khi Hamas thả các con tin còn lại. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Israel, gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và gia đình các con tin. Sau đó, lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia và ông Trump sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập về tương lai của Dải Gaza. Đại diện của Israel và Hamas sẽ không dự họp.

Tối 12/10, khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas đã kết thúc hay không, ông Trump trả lời: "Xung đột đã kết thúc. Các vị hiểu chứ?". Người đứng đầu nước Mỹ cho biết thêm: "Mọi người đều rất phấn khích. Đó là một sự kiện rất quan trọng... Mọi người cùng reo hò. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây".

Theo thỏa thuận do Tổng thống Trump công bố vào cuối tháng 9, tất cả 48 con tin Israel, cả sống lẫn chết, sẽ được trả tự do khỏi Dải Gaza. Quân đội Israel sẽ tiếp nhận các con tin còn sống vào 8h sáng nay (13/10), trong khi các thi thể của những con tin đã tử vong sẽ được bàn giao sau. Đổi lại, Israel sẽ thả 250 người Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine khác bị nước này bắt giữ từ năm 2023.

Báo Guardian dẫn lời ông Gal Hirsch, điều phối viên của Israel về vấn đề con tin và người mất tích cho biết, lực lượng đặc nhiệm quốc tế sẽ bắt tay vào việc xác định vị trí các con tin đã tử vong không được trả về trong vòng 72 giờ. Theo kế hoạch, toàn bộ 20 con tin còn sống sẽ được Hamas trao trả cùng lúc cho Israel, sau đó những người này sẽ được đưa tới một căn cứ quân sự để đoàn tụ với gia đình hoặc đưa tới bệnh viện nếu cần thiết.

Hãng thông tấn Al-Qahera của Ai Cập ngày 12/10 đưa tin, hàng chục xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập, chờ tín hiệu để tiến vào Dải Gaza. Các xe tải này chứa hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm gạo, mì ống, các loại đậu, thực phẩm đóng hộp, sữa bột trẻ em và đường, cùng với vật tư y tế, thiết bị và dược phẩm. Trên xe còn có lều bạt và chăn màn.