Người phát ngôn cho biết, có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal.

Trước những diễn biến gần đây tại Nepal, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi sát tình hình, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin về khả năng công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán cũng đề nghị bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nepal.

Theo thông tin từ Đại sứ quán, cho đến nay chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình.

Người phát ngôn cho biết, Đại sứ quán đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay. Ảnh: Phạm Hải

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có biểu tình, bạo loạn, nhất là tại thủ đô Kathmandu và các khu vực có nguy cơ về an ninh, an toàn.

Người phát ngôn cũng lưu ý, công dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành biện pháp bảo đảm cho bản thân và thân nhân.

Ngoài ra, công dân cần thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán.

Nếu không có công việc thật sự cần thiết, công dân Việt Nam cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi đến Nepal. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin, công dân có thể liên hệ ngay với Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân.

Cũng tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bình luận về vụ tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar) ngày 9/9.

Người phát ngôn nêu rõ, Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine vì an ninh, an toàn, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", người phát ngôn nói.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng sở tại và liên hệ với cộng đồng người Việt Nam.

Hiện nay, chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar vẫn đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.