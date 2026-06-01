SỰ ĐÓN TIẾP TRỌNG THỊ, NỒNG ẤM

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt và đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau Đại hội 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Càng có ý nghĩa hơn khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là giai đoạn Philippines là nước Chủ tịch ASEAN 2026, Singapore là nước Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam là nước chủ nhà APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các lãnh đạo Thái Lan, Singapore, Philippines. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm đã mở ra phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với 3 đối tác khi các bên đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đã có chương trình làm việc phong phú, thực chất, đặc biệt là các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng với các lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, Singapore, Philippines, các tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, tìm hiểu các cơ sở khoa học công nghệ tiêu biểu và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam.

Cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất, có nhiều biệt lệ. Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân, cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh, quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia.

Phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

"Chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN...", Bộ trưởng Ngoại giao nêu rõ.

Thông điệp về hòa bình đã được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-la. Phát biểu được dư luận trong, ngoài khu vực đặc biệt quan tâm và phản hồi rất tích cực; thể hiện đậm nét vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên trách nhiệm, một tiếng nói uy tín trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la. Ảnh: ISSI

Một kết quả nổi bật nữa của chuyến thăm là tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Việt Nam đã thúc đẩy về chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Việt Nam với 3 nước cũng thúc đẩy các đột phá, phát triển mới về chất trên các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Các lĩnh vực hợp tác mới nhiều tiềm năng cũng được thống nhất, có ý nghĩa quan trọng chiến lược với sự phát triển của nước ta...

Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú.

20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, những con số đầy ấn tượng đó thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa ta và 3 nước.

CHUYẾN THĂM NHIỀU Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước hết, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với quan hệ với Thái Lan, Singapore, Philippines cũng như với các nước ASEAN nói chung. Diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, là chuyến thăm các nước Đông Nam Á đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng ta thăm Philippines. Thái Lan, Singapore, Philippines đều là những nước có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á, là các nước tham gia sáng lập ASEAN, là đối tác chủ chốt của Việt Nam trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Thứ hai, với các kết quả sâu sắc, toàn diện, chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ với 3 nước ASEAN, tạo thêm những nền tảng quan trọng, đề ra những định hướng để thúc đẩy quan hệ sâu rộng, thực chất. Việc Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với 3 nước, nhất là trong bối cảnh có nhiều điểm tương đồng trong giai đoạn phát triển mới, phù hợp với nguyện vọng của người dân và lợi ích mỗi nước, qua đó tăng cường hơn nữa đoàn kết trong ASEAN.

Thứ ba, chuyến thăm mở ra những cơ hội lớn để tranh thủ hợp tác, kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế, đặc biệt là của Thái Lan, Singapore, Philippines để tạo thêm điều kiện cho việc đạt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến 2030.

Đặc biệt, dư luận các nước, dư luận quốc tế cũng rất quan tâm đến chuyến thăm. Những kết quả đạt được, những nội dung phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La đã khẳng định đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại của Việt Nam, cũng như mong muốn đóng góp vào các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Philippines. Ảnh: TTXVN

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề không chỉ thể hiện sự coi trọng của quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam, mà còn cho thấy cộng đồng quốc tế trông đợi những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao nêu rõ, các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho hợp tác giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo ba nước đều nhấn mạnh việc triển khai các kết quả của chuyến thăm theo hướng tập trung vào hành động thực chất, khai thác tối đa dư địa hợp tác.