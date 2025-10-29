Vietcap và startup AI Hay (ký bản Ghi nhớ về việc hợp tác ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào đầu tư tài chính.

Ngày 28/10, Công ty Chứng khoán Vietcap và startup AI Hay (AI Hay) ký bản Ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức tài chính của cộng đồng Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự hợp tác đánh dấu bước tiến chiến lược giữa Vietcap, công ty sở hữu hệ sinh thái tri thức và dữ liệu tài chính phong phú, cùng AI Hay - nền tảng hỏi đáp AI với hơn 15 triệu lượt tải và hơn 100 triệu lượt truy vấn mỗi tháng.

Theo thỏa thuận, hai bên thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với mục tiêu lan toả kiến thức tài chính đến đông đảo người Việt bằng cách tận dụng sức mạnh AI, góp phần hình thành cộng đồng đầu tư thông minh, chủ động và có hiểu biết.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ cùng tối ưu trải nghiệm học tập và đầu tư cho người dùng Việt thông qua khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Vietcap sẽ cung cấp nguồn dữ liệu và tri thức độc quyền trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, bao gồm hệ thống Vietcap IQ và Vietcap Academy, được tích hợp trực tiếp vào nền tảng AI Hay.

Việc tích hợp này cho phép người dùng AI Hay truy cập kho kiến thức tài chính đáng tin cậy, đồng thời nâng cao chất lượng phản hồi và độ chính xác của các truy vấn liên quan đến đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng phát triển chatbot tài chính “Warren - AI Investment Mentor” - trợ lý học tập và tư vấn chứng khoán được đặt trên nền tảng Vietcap và AI Hay.

Chatbot này có khả năng cung cấp kiến thức đầu tư, hướng dẫn người dùng phân tích dữ liệu, đồng thời kết nối trực tiếp đến hệ sinh thái dịch vụ mở tài khoản và tư vấn trực tuyến của Vietcap.

Ngoài ra, AI Hay cũng sẽ triển khai gói AI Hay Pro dành riêng cho Vietcap, giúp nâng cao hiệu quả làm việc nội bộ, tối ưu hóa quy trình và tăng năng suất của nhân viên thông qua ứng dụng các công cụ AI doanh nghiệp.

Theo đại diện hai bên, sự hợp tác không chỉ góp phần đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với công chúng, mà còn mang lại lợi ích song hành: Vietcap tăng cường năng lực số hóa, mở rộng ảnh hưởng thương hiệu đến nhóm nhà đầu tư trẻ, trong khi AI Hay mở rộng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, tăng cường năng lực trả lời và phân tích dữ liệu chuyên sâu, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong thị trường AI doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Nhan Tuấn, Giám đốc điều hành của Vietcap chia sẻ: “Vietcap rất hào hứng được hợp tác cùng AI Hay, nền tảng trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ AI Hay là những con người tận tâm và cực kỳ sáng tạo, và hai bên chúng tôi có những điểm cộng hưởng mạnh mẽ để cùng khai phá và hợp tác. Warren – AI Investment Mentor là một nguồn tri thức phong phú, ứng dụng các phân tích nghiên cứu toàn diện để giúp việc đầu tư trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Warren tạo ra giải pháp tài chính cá nhân hoá cho từng nhà đầu tư, cung cấp kiến thức, định hướng, và nâng cao chất lượng ra quyết định. Chúng tôi mong muốn đưa Warren đến với mọi nhà đầu tư, đồng hành cùng họ chinh phục thị trường tài chính Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc Vận hành của AI Hay, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, nơi người Việt có thể tiếp cận tri thức đầu tư dễ dàng hơn, ra quyết định thông minh hơn và phát triển tài sản bền vững hơn nhờ AI.”