Món quà không chỉ tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học mới 2025 - 2026, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng thế hệ tương lai của đất nước. Đây là điểm nhấn đầy ý nghĩa trong chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” (chương trình do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức), nơi Vietcombank không chỉ đồng hành với vai trò đơn vị duy nhất ngành ngân hàng, mà còn biến mỗi bước chân thành hành động sẻ chia giàu nhân văn.

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và ông Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng 80 suất học bổng cho 6 trường trên địa bàn xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

8.000 suất học bổng tiếp sức hành trình đến trường

Sáng 16/8, trong không khí hân hoan cùng hàng triệu người dân cả nước, hơn 20.000 cán bộ, nhân viên Vietcombank đã đồng loạt khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, sải bước Cùng Việt Nam tiến bước.

Ông Đinh Tiến Hải và ông Hồng Quang trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Trào và Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng

Không chỉ tham gia bằng những bước chân tự hào, Vietcombank còn lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng việc cam kết đóng góp 3 tỷ đồng, đồng thời kêu gọi đông đảo cán bộ và khách hàng cùng chung tay đóng góp thông qua ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Cùng em tiến bước.

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ, chỉ sau gần 1 tháng triển khai, từ 5/8/2025 đến hết ngày 3/9/2025, tài khoản “Cùng em tiến bước” đã tiếp nhận hơn 8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, 8.000 suất học bổng “Cùng em tiến bước” đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có học sinh của những ngôi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 5 vừa qua, thông qua 685 điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2025-2026.

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank và ông Giang Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Trào trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Kim Quan và Trường THCS Tân Trào

“Vietcombank tin tưởng rằng, mỗi bước chân hôm nay sẽ góp phần dựng xây những ước mơ ngày mai, để tri thức trở thành hành trang bền vững nhất trên con đường đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, hùng cường và văn minh”, đại diện Vietcombank cho biết.

Lan tỏa những hoạt động ý nghĩa

Trong hành trình hơn 62 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn khẳng định vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, không ngừng đóng góp cho đổi mới và hiện đại hóa ngành tài chính - ngân hàng.

Ông Ngô Đức Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (bên phải) và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Vietcombank - Chi nhánh Tuyên Quang trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Trung Yên và Trường THCS Kim Quan

Không chỉ tăng trưởng kinh doanh bền vững, Vietcombank luôn đề cao ý thức trách nhiệm với công tác an sinh xã hội vì cộng đồng, với sự tham gia tích cực từ trụ sở chính đến các chi nhánh, công ty trực thuộc trên toàn quốc. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, ngân hàng đã triển khai các gói miễn giảm lãi và phí quy mô lớn, trở thành điểm tựa tài chính quan trọng cho doanh nghiệp và người dân. Hằng năm, Vietcombank dành hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình an sinh, ưu tiên y tế, giáo dục, nhà ở xã hội và hạ tầng thiết yếu. Riêng giai đoạn 2020-2024, ngân hàng đã đóng góp hơn 2.311 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng thời, ngân hàng còn là đối tác tài chính của hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án năng lượng tái tạo, hệ thống giao thông thông minh…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 80 em học sinh được nhận học bổng "Cùng em tiến bước" trên địa bàn xã Tân Trào

Hoạt động trao học bổng Cùng em tiến bước lần này tiếp nối những hoạt động ý nghĩa của ngân hàng bằng sự đồng hành thiết thực cùng những hoàn cảnh khó khăn.

