Vòng chung kết Cuộc thi Vietnam ESG Challenge2025 tại Hà Nội

Vietnam ESG Challenge là sân chơi học thuật về quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững cho sinh viên các trường đại học hàng đầu về kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đồng tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Cuộc thi được tổ chức nhằm truyền cảm hứng về tư duy phát triển bền vững, quản trị hiện đại và trách nhiệm xã hội cho thế hệ sinh viên Việt Nam.

Vinh danh những đội tuyển xuất sắc nhất mùa thi thứ 3

Phát biểu khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi tại Hà Nội diễn ra vào ngày 17/11, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo theo hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững, yêu cầu về quản trị công ty tốt, minh bạch gắn với yếu tố môi trường - xã hội - quản trị (ESG) đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng phát biểu khai mạc Vòng chung kết tại Hà Nội ngày 17/11

Lãnh đạo UBCKNN mong muốn các sinh viên Việt Nam không chỉ hiểu được khái niệm về ESG, mà còn chú trọng phát triển bền vững trong từng quyết định nghề nghiệp, dự án khởi nghiệp và trong hoạch định tương lai.

“Những kiến thức, kỹ năng mà cuộc thi này mang lại sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, rèn luyện, từ tư duy chiến lược, làm việc nhóm, phân tích dữ liệu đến khả năng trình bày và thuyết phục, chính là hành trang quý báu cho sự nghiệp sau này”, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.[U1]

Tại Hà Nội, Vòng Bền vững (Chung kết) diễn ra vào ngày 17/11 đã chứng kiến hai phần thi đầy chất lượng về kiến thức, kỹ năng tranh biện, cùng sự sáng tạo đỉnh cao của 9 đội tuyển xuất sắc, đại diện cho các trường Đại học hàng đầu từ Hà Nội và Đà Nẵng. Đội tuyển Vinnova đến từ Trường Đại học VinUni đã chinh phục Ban giám khảo, giành giải Nhất - Hội đồng Quản trị Tầm nhìn; Giải Nhì - Hội đồng Quản trị Chiến lược đã thuộc về đội GreeNEUvation của ĐH Kinh tế Quốc dân; đồng Giải Ba - Hội đồng Quản trị Sáng tạo và Hội đồng Quản trị Đổi mới lần lượt được trao cho đội BUV Green Griffins của Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) và đội Swination của trường ĐH Swinburne Việt Nam.

Đội tuyển Vinnova của Trường Đại học VinUni giành giải Quán quân tại khu vực Hà Nội

Còn tại TP.HCM, vòng Bền vững đã diễn ra sôi động, gay cấn và đầy kịch tính giữa 40 sinh viên xuất sắc đến từ 8 trường đại học hàng đầu. Giải Nhất - Hội đồng Quản trị Tầm nhìn đã thuộc về Đội FTUnity, Trường ĐH Ngoại Thương CS2. Giải Nhì - Hội đồng quản trị Chiến lược được trao cho đội ESGineers, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG; đồng giải Ba - Hội đồng quản trị Sáng tạo thuộc về Đội UEL GreenPact, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG và giải Hội đồng quản trị Đổi mới về tay Đội Planeteers, ĐH Kinh tế TP.HCM. Ngoài ra, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng khác cho các đội tuyển trường khác.

Niềm vui của đội FTUnity, Trường ĐH Ngoại Thương CS2 khi giành ngôi vị Quán quân khu vực TP.HCM

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng cuộc thi

Mùa thi thứ 3 vừa khép lại nhưng đã để lại những con số ấn tượng với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của gần 2500 sinh viên từ 17 trường đại học và học viện hàng đầu trên cả nước đào tạo về chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp. Cuộc thi đồng thời nhận được sự đồng hành, tài trợ của nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn.

Bà Đặng Thị Mai Trang, Trưởng đại diện ICAEW Việt Nam, người trực tiếp đồng hành với cuộc thi từ mùa đầu tiên cũng bày tỏ: “Thế hệ trẻ không chỉ là những người chịu tác động trực tiếp từ các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu hay bất bình đẳng xã hội, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các thách thức đó. Vì vậy, sự lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi tới ngày càng nhiều sinh viên trên toàn quốc là một tín hiệu rất tích cực, đặc biệt trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu chiến lược của Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu”.

Chung kết Cuộc thi Vietnam ESG Challenge 2025 tại TP.HCM ngày 22/11

Ngoài những giải thưởng giá trị bằng tiền mặt với tổng trị giá 140 triệu đồng, 85 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết còn nhận được học bổng toàn phần môn học “Phát triển bền vững và Đạo đức nghề nghiệp” chương trình ICAEW Next Generation ACA có giá trị trên toàn cầu. Hơn nữa, các thí sinh còn nhận được các suất thực tập và mở ra cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp lớn, trong nước và quốc tế là nhà tài trợ của cuộc thi.

Trước Vòng Chung kết, các thí sinh đã được tham gia chuỗi đào tạo chuyên sâu về ESG do các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế trực tiếp dẫn dắt. Tại Hà Nội, các em được tham dự Hội thảo “Doanh nghiệp thực hành ESG để phát triển bền vững”, tham quan Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và lắng nghe những chia sẻ giá trị về ESG và quản trị công ty từ ông Richard Spencer, Giám đốc Phát triển bền vững của ICAEW.

Tại TP.HCM, các em được tham quan Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và được trải nghiệm thực tế tại trang trại Green Farm Tây Ninh - mô hình chăn nuôi bò 4.0 theo chuẩn ESG quốc tế của Vinamilk.

Cuộc thi Vietnam ESG Challenge 2025 phát động ngày 8/9/2025, thu hút hàng nghìn sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu trên toàn quốc. Bước sang mùa thứ 3, Cuộc thi tiếp tục mở rộng quy mô với sự đồng hành tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM; đồng thời nhận được sự hỗ trợ tài trợ từ nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn trong nước và quốc tế có đóng góp tích cực cho phát triển bền vững tại Việt Nam, bao gồm Vinamilk, Dragon Capital, F88, VinaCapital, The Asia Foundation, EY và NH Securities.

Phương Dung