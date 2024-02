Ngày 31/3/2023 vừa qua, HSB được nhận quyết định công nhận chất lượng kiểm định cho tất cả các chương trình đào tạo liên ngành trình độ đại học theo chuẩn chất lượng Châu Âu trong Khuôn khổ Quản trị Chất lượng Giáo dục Châu Âu (ESG) do Viện Đảm bảo Chất lượng, Kiểm định và Chứng nhận Chất lượng (ACQUIN) cấp. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trong trọng tiến trình phát triển trường. Vì sao ông lại quyết định mời tổ chức ACQUIN thực hiện kiểm định chất lượng của HSB?

PGS.TS Hoàng Đình Phi: Ngay từ khi sáng tạo và thiết kế các chương trình đào tạo mới cho HSB, tôi đã trao đổi và học hỏi về mục tiêu đào tạo và chất lượng theo chuẩn quốc tế với những người bạn thân là các giáo sư có uy tín của các trường đại học (ĐH) top 50 thế giới như ĐH Queensland (Úc). Cho nên, HSB đã chủ động tìm hiểu và cũng mất nhiều thời gian chứng minh chất lượng để được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học ACQUIN chấp nhận đơn và tiến hành đánh giá hồ sơ và các vòng kiểm định tiếp theo.

Có rất nhiều lý do để nhiều trường ĐH châu Á xếp hàng chờ được chấp nhận đơn đăng ký kiểm định của ACQUIN vì đây là tổ chức phi lợi nhuận của Đức, nghiêm túc, có uy tín thế giới, đã kiểm định cho gần 200 trường ĐH ở Đức, Châu Âu và thế giới, trong đó có các trường trong top 50 thế giới như ĐH Công nghệ Munich (TUM).

Đâu là những tiêu chí quan trọng nhất mà một trường đại học đạt đến chất lượng quốc tế, thưa ông?

PGS.TS Hoàng Đình Phi: Có rất nhiều tiêu chí để một trường đại học, hay một chương trình đào tạo ĐH được kiểm định đạt chất lượng quốc tế. Ví dụ, theo đánh giá của ACQUIN -tiêu chuẩn Châu Âu. Các tiêu chí quan trọng nhất là: Sứ mệnh của trường đại học phải nhân văn, rõ ràng, đã có lịch sử từ lâu; đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, có nghiên cứu và đăng các bài báo khoa học theo chuyên môn trên các tạp chí quốc tế, có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

PGS.TS Hoàng Đình Phi

Bên cạnh đó, chất lượng của từng chương trình đào tạo; mức độ phù hợp của đề cương chi tiết các học phần so với các học phần tương tự tại châu Âu để các sinh viên châu Âu có thể sang Việt Nam học cùng với sinh viên Việt Nam và ngược lại; mức độ công khai và khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế; các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế tới học tập tại trường…

Những tiêu chí mà HSB cần hoàn thiện tiếp theo để đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của tổ chức ACQUIN, thưa ông?

PGS.TS Hoàng Đình Phi: Về cơ bản, HSB đã đạt tất cả các yêu cầu kiểm định của ACQUIN. Nhưng để sánh vai với các trường châu Âu hay quốc tế, HSB đã xác định từ năm 2024 phải liên tục đầu tư cho việc tuyển dụng tài năng trẻ và đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy theo chuẩn châu Âu. Theo đó, chúng tôi sẽ tăng tỷ lệ giáo sư người nước ngoài làm giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng; đảm bảo các phúc lợi và thu nhập xứng đáng cho các giảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tăng số lượng giảng viên khách mời là chuyên gia và doanh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực liên quan tới từng chương trình theo chuẩn đầu ra; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và kết nối sinh viên với các tổ chức và doanh nghiệp tiêu biểu.

Một hoạt động dành cho sinh viên tại Trường Quản trị và Kinh doanh

PGS.TS đánh giá như thế nào về đội ngũ giảng viên hiện nay của HSB?

PGS.TS Hoàng Đình Phi: Tôi vô cùng hạnh phúc vì được sống và làm việc trong một gia đình học thuật HSB luôn đoàn kết và sáng tạo với những GS, PGS, TS đạt chuẩn quốc tế. Hiện nay, HSB đang phát triển 2 trường phái học thuật là Quản trị kinh doanh tích hợp (IMB) và Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS). Tại HSB cũng có rất nhiều lĩnh vực mới, liên ngành và học phần mới mà nhiều người học ở Việt Nam cần, chắc chắn sẽ muốn đến HSB.

Các giảng viên của HSB dạy theo kiến thức cập nhật và theo các nghiên cứu chuẩn quốc tế đã công bố hàng năm. Ví dụ các chương trình và học phần đặc sắc của HSB có như: Quản trị chiến lược và kế hoạch; Quản trị công nghệ và sáng tạo; Quản trị an ninh công nghệ; Quản trị an ninh mạng; quản trị phát triển doanh nghiệp; Quản trị an ninh phi truyền thống; Quản trị Marketing và Truyền thông; Quản trị Nhân lực và Nhân tài.

Với tư cách là “Tư lệnh trưởng” của Trường Quản trị & Kinh doanh, PGS.TS có thể chia sẻ kỳ vọng trong năm mới 2024?

PGS.TS Hoàng Đình Phi: Tôi luôn kỳ vọng vào việc tôi và các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và hơn 13.000 cựu sinh viên HSB sẽ liên tục học tập, rèn luyện và phấn đấu, để đảm bảo thương hiệu HSB phát triển bền vững và luôn thực hiện tốt sứ mệnh “đào tạo các tài năng trẻ để các em trở thành các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành xuất sắc cho cả khu vực công và khu vực tư’’.

Chúng tôi tin tưởng năm 2024 sẽ là một năm thành công rực rỡ của HSB với các giảng viên đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ và 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm và có quyền tự quyết định tương lai của mình.

