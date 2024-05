Nguyễn Phúc Trọng Nhân (sinh năm 2001) là cựu sinh viên ngành Digital Marketing, trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ. Sau tốt nghiệp, Nhân tiếp tục học lên và hiện là sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Cần Thơ.

Nam sinh gây ấn tượng khi từng thực tập rồi được đảm nhiệm vị trí trưởng phòng marketing tại một doanh nghiệp khi chưa tốt nghiệp cao đẳng với mức thu nhập từ 8 – 10 triệu đồng/tháng. Nhưng cuối năm 2023, Nhân quyết định từ bỏ công việc ổn định tại doanh nghiệp đó để chính thức khởi nghiệp với công việc cố vấn chuyên môn và cung cấp giải pháp marketing.

“Còn trẻ nên em muốn thử thách bản thân bằng cách hoạt động độc lập. Qua đó, em muốn có cho mình những bài học về công việc, về cuộc sống một cách sâu sắc hơn”, Nhân nói và tin rằng những điều này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Ngoài việc học trên trường, công việc hàng ngày của Nhân là tìm hiểu thực trạng và nghiên cứu các vấn đề tại doanh nghiệp, sau đó đưa ra giải pháp và đề xuất kế hoạch. Bên cạnh đó, Nhân cũng tham gia hỗ trợ đào tạo nhân sự marketing, giám sát và theo dõi số liệu từ những kế hoạch do mình triển khai, từ đó đề xuất thêm phương án để cải thiện kết quả làm marketing.

Bên cạnh làm việc cùng các doanh nghiệp, nam sinh cũng làm khách mời, diễn giả tại một số tọa đàm về chuyên môn tại các cơ sở đào tạo marketing. Bằng nỗ lực bản thân, trung bình mỗi tháng, nam sinh viên kiếm được hơn 10 triệu đồng.

Trọng Nhân trong một buổi trao đổi cùng sinh viên. Ảnh: NVCC.

Nhân cho hay, ưu điểm lớn nhất của việc làm tự do chính là sự chủ động trong việc lên mục tiêu và sắp xếp cuộc sống cho bản thân. Tùy vào mỗi giai đoạn, Nhân sẽ có định hướng riêng cho mình.

Với giai đoạn muốn tập trung vào nâng cao thu nhập, Nhân sẽ nhận nhiều công việc và dồn hết nguồn lực để làm các dự án. Ngược lại, trong giai đoạn muốn tập trung vào việc học, Nhân sẽ nhận ít dự án hơn, làm việc với tính chất để duy trì cuộc sống và dành nhiều thời gian để học tập.

“Khi làm tự do, em có thể làm chủ cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Em có thể “cày” 1 tháng và nghỉ 2 tháng để thực hiện những mục tiêu khác nhau, không chỉ riêng kiếm tiền”, Nhân chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình làm việc tự do không phải lúc nào cũng thuận lợi với chàng trai trẻ. Trọng Nhân nhận thấy tính ổn định của công việc tự do không bằng so với thời điểm làm nhân viên chính thức ở doanh nghiệp.

Làm việc tại doanh nghiệp, anh thường có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, mỗi người sẽ đảm nhận một trách nhiệm riêng trong nhóm. Trong khi đó, khi hoạt động độc lập, Nhân phải hoàn toàn tự chủ về tài chính, tự tìm đối tác, tự báo giá và tự đàm phán.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, chàng trai trẻ nhận thấy, kinh nghiệm làm việc tại vị trí trưởng phòng trước đó và những trải nghiệm khi còn học tại trường cao đẳng cũng hỗ trợ cho em rất nhiều trong quá trình thích nghi với cuộc sống mới sau này.

Một trong những bài học phải kể đến là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và kỹ năng lên kế hoạch và quản lý công việc.

Theo kế hoạch, Trọng Nhân sẽ tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Cần Thơ vào tháng 6 sắp tới. Với mong muốn chia sẻ kiến thức và trải nghiệm, chàng trai trẻ chia sẻ vẫn muốn tiếp tục công việc làm cố vấn trong tương lai.