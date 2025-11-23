Gỡ chia cắt bằng công nghệ: Drone vận tải vào vùng ngập sâu Khánh Hòa

Miền Trung và Tây Nguyên đang oằn mình trong đợt mưa lũ lớn chưa từng có. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Viettel kích hoạt phương án đảm bảo thông tin quy mô lớn tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.

Gần 6.000 máy phát điện cơ động và 1.900 bình ắc quy được bổ sung để duy trì kết nối ngay cả khi mất điện diện rộng. 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm và 9 xe phát sóng cơ động được triển khai khẩn cấp để bảo đảm thông tin chỉ huy ứng cứu.

Tại Khánh Hòa, Viettel đưa vào vận hành 4 drone vận tải để chuyển vật tư và nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt. Hệ thống flycam cũng được huy động hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Cùng lúc, việc mở rộng roaming giữa các nhà mạng giúp người dân vẫn giữ liên lạc khi mạng lưới bị ảnh hưởng cục bộ.

Kho vật tư của Viettel cũng bị ngập sâu hơn 1,5 m, cán bộ nhân viên tập trung dọn dẹp khi nước rút.

Đến cuối giờ chiều 22/11, mạng lưới thông tin liên lạc tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk đã được khôi phục gần như hoàn toàn.

Hiện chỉ còn một số trạm tại Khánh Hòa và Đắk Lắk do địa hình chia cắt khiến lực lượng chưa thể tiếp cận để thay thế thiết bị.

Đội ngũ kỹ thuật Viettel vẫn duy trì trực 100%, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và vật tư, sẵn sàng triển khai ứng cứu ngay khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh công tác ứng cứu thông tin, tất cả các cửa hàng Viettel thuộc các tỉnh đang gặp thiên tai được bố trí thành điểm sạc pin miễn phí cho người dân địa phương.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thương, Giám đốc Viettel Khánh Hòa, cho biết trong quá trình đi ứng cứu thông tin, anh em cũng kết hợp chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con bị cô lập, phương tiện của anh em kỹ thuật cũng sẵn sàng nhường cho việc cứu người dân khi cần thiết.

Cán bộ, nhân viên của đơn vị vẫn không thể quên được đêm 19/11 vừa qua, giữa lúc đang căng mình chống lũ, thông tin báo cứu hộ khẩn cấp được gửi đến về việc có người dân gặp nạn.

Không chút do dự, các anh Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thành Phúc và Hoàng Đức Hiếu - Viettel Khánh Hòa đã dùng chính chiếc thuyền nhỏ của đội mình, lao vào vùng nước sâu giữa đêm mưa để cứu hai cháu bé đang mắc kẹt đến nơi an toàn.

Thượng tá Phạm Việt Hùng, Giám đốc Viettel Đắk Lắk và lực lượng các đơn vị Viettel trên địa bàn từ kỹ thuật cho đến kinh doanh vẫn ém quân trực chiến, kiên cường chống lũ, triển khai nhiều phương án duy trì mạng lưới, thuê xe gầm cao, thuyền vận chuyển xăng dầu, máy phát điện để lên trạm bị chia cắt, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

300 chuyến drone, gần 3 tấn hàng cứu trợ đến tay người dân

Song song với nhiệm vụ ứng cứu thông tin, cứu hộ người dân tại Khánh Hòa, Viettel cũng triển khai drone chuyển hàng cứu trợ, cung cấp điện thoại vệ tinh phục vụ các vùng mất liên lạc, flycam hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị vận hành 5 thiết bị drone vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang, xã Diên Điền và Bác Ái Tây- đây là những khu vực ngập sâu khó tiếp cận bằng xuồng và cano.

Tính đến hiện tại, các drone của Viettel đã thực hiện 300 chuyến bay, vận chuyển gần 3 tấn lương thực và hàng thiết yếu đến người dân.

Viettel vận hành drone chuyển hang cứu trợ cho bà con xã Diên Điền.

Tính đến sáng 22/11, Viettel Telecom đã liên tục ban hành chính sách khẩn cấp hỗ trợ khách hàng ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk giữ liên lạc trong lũ dữ.

Theo đó, các thuê bao ở khu vực bị cô lập, được cộng 20.000 vào tài khoản để gọi, nhắn tin và vào mạng. Tổng số tiền hỗ trợ đã lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Viettel Telecom cũng áp dụng các chính sách như tặng 50% giá trị thẻ nạp, tặng 50% lưu lượng khi đăng ký các gói data để tiếp sức bà con vượt qua thiên tai.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục được đánh giá và áp dụng để kịp thời hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn cấp bách

Đến cuối chiều 22/11, mạng lưới tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk đã khôi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn một số trạm ở vùng chia cắt chưa thể tiếp cận để thay thiết bị. Đội kỹ thuật vẫn trực chiến 100%, sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện cho phép.

Ban lãnh đạo Viettel Khánh Hòa ứng trực 24/24 cùng anh em triển khai ứng cứu thông tin.

VNPT, MobiFone chạy đua với nước lũ: mở điểm trú tránh, sạc pin miễn phí

Tại Khánh Hòa, Phú Yên và một số địa phương khác, lực lượng kỹ thuật VNPT cũng đang căng mình ứng phó mưa lũ. Nhiều tuyến cáp quang bị đứt, thiết bị trên cột cao bị gió bão đánh hỏng, tuyến trục sạt lở khiến việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Dù vậy, các đội kỹ thuật vẫn bám trụ suốt ngày đêm để hàn nối cáp, kéo thiết bị, đưa mạng trở lại trong điều kiện mất điện và mưa trắng trời.

Các điểm giao dịch của VNPT tại vùng lũ được mở rộng thành nơi trú tránh tạm thời và sạc pin miễn phí cho người dân, giúp duy trì liên lạc trong thời điểm khẩn cấp.

Đại diện MobiFone cho biết đã kích hoạt toàn bộ kịch bản ứng cứu thông tin cho khu vực, triển khai lực lượng từ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung hỗ trợ khẩn cấp cho Đài Viễn thông Bình Định, nhanh chóng có mặt tại các điểm sự cố.

Tuy nhiên, nhiều vị trí nằm sâu trong vùng nước xiết khiến công tác tiếp cận vô cùng nguy hiểm. Ở những trạm bị cô lập nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, MobiFone phải phối hợp cùng lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án di chuyển an toàn, đảm bảo nhiên liệu được đưa vào kịp thời để duy trì hoạt động.

Với những trạm bị cô lập nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an toàn và an ninh mạng lưới, MobiFone đã làm việc chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án tiếp cận an toàn, sớm nhất có thể, nhằm khôi phục thông tin trong thời gian nhanh nhất.