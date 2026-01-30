Viettel Global đã kinh doanh 5G tại 5 thị trường gồm Peru, Lào, Timor Leste, Burundi và Tanzania.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2025, Viettel Global đạt doanh thu thuần 12.306 tỷ đồng, mức doanh thu theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động. Xu hướng tăng trưởng đã được duy trì liên tục trong 16 quý liên tiếp.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Viettel Global đạt 44.188 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024, cao gấp 5-6 lần tăng trưởng trung bình ngành toàn thế giới. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.273 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận này được ghi nhận trong bối cảnh doanh nghiệp áp dụng chính sách kế toán thận trọng khi hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ vào kết quả kinh doanh, thay vì phân bổ cho các năm sau.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, quy mô tài sản của Viettel Global cũng tiếp tục mở rộng. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản đạt gần 81.500 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 9.150 tỷ đồng, góp phần củng cố nền tảng tài chính cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Trên phương diện chiến lược, Viettel Global tiếp tục duy trì vai trò tiên phong về công nghệ tại các thị trường đầu tư. Doanh nghiệp triển khai hạ tầng từ 3G, nhanh chóng mở rộng 4G và từng bước thương mại hóa 5G. Mới đây, Viettel Burundi và Viettel Tanzania đã chính thức khai trương dịch vụ 5G. Tính đến nay, Viettel Global đã kinh doanh 5G tại 5 thị trường gồm Peru, Lào, Timor Leste, Burundi và Tanzania.

Bên cạnh đó, việc mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ mới cũng được đẩy mạnh. Tháng 10/2025, Viettel tại Lào (Unitel) ra mắt dịch vụ Unitel Logistics, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngoài viễn thông truyền thống.

Không chỉ logistics, Viettel Global đang tiếp tục mở rộng các dịch vụ mới như Data center, Cloud, các dịch vụ số tiện ích cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân, ... Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng tích cực tìm kiếm cơ hội để mở thêm thị trường mới.

Cuối năm 2025, Viettel Global ghi thêm dấu ấn khi cùng Metfone được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trước đó, các đơn vị thị trường như Movitel, Bitel và Lumitel cũng đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh cùng chiến lược mở rộng sang công nghệ và dịch vụ số, Viettel Global tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp đầu tư quốc tế hàng đầu của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng tài chính và vận hành cho giai đoạn phát triển dài hạn trong những năm tới.

Hiện có nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã đưa việc đầu tư ra nước ngoài là chiến lược cốt lõi để mở rộng thị trường của mình. Năm 2025, FPT đã thu về 1,5 tỷ USD doanh thu từ đầu tư nước ngoài. VNPT cũng đặt đầu tư nước ngoài như một chiến lược mạnh mẽ trong năm 2026.