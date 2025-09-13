Chiều 12/9, kênh YouTube Minh Giang - Trực diện TV đã livestream thảo luận về đơn kiện của Vingroup gửi tại Mỹ. Trong đó, đối tượng bị kiện là Hiền Nguyễn, cư trú tại Los Angeles.

Theo thông tin từ đơn kiện mà kênh YouTube Minh Giang công bố, Hiền Nguyễn bị cáo buộc hành vi phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh. Người phụ nữ này bị cáo buộc là đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải thông tin sai lệch, chẳng hạn như tuyên bố gần 5.000 nhân viên của Vingroup đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện.

Vingroup đã đệ đơn kiện chủ tài khoản Facebook Hiền Nguyễn ra tòa tại Mỹ. Ảnh minh hoạ

Vingroup cho rằng những bài đăng này gây tổn hại đến danh tiếng tập đoàn và còn được đối tượng sử dụng để thu hút người xem, phục vụ việc kinh doanh yến sào.

Hiện tại, Vingroup đang yêu cầu tòa án ra lệnh cấm Hiền Nguyễn tiếp tục hành vi này và buộc bồi thường thiệt hại.

Kênh YouTube Minh Giang cũng nhấn mạnh rằng đây là vụ kiện đầu tiên của Vingroup tại Mỹ, mở đường cho những hành động pháp lý tương tự trong tương lai nhằm vào các cá nhân tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi có thông tin về đơn kiện đã được gửi tới Tòa Cấp cao California, chủ tài khoản Hiền Nguyễn đã xóa toàn bộ nội dung liên quan đến Vingroup.

Phía Vingroup cũng xác nhận, đơn kiện đối với tài khoản Hiền Nguyễn đã được tập đoàn gửi đi từ ngày 10/9/2025.