Mở cửa phiên giao dịch ngày 26/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh khi nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục giảm sàn, sau thông tin Tập đoàn Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chỉ số VN-Index giảm thêm 30 điểm xuống còn 1.710 điểm.

Đến 9 giờ 57 phút, VN-Index mất gần 35 điểm, xuống sát mốc 1.700 điểm.

Trước đó, ngày 25/12, cổ phiếu “họ Vin” lao dốc vào cuối phiên, kéo theo giá cổ phiếu giảm trên diện rộng, qua đó đẩy chỉ số VN-Index giảm khoảng 40 điểm, rời xa mốc 1.800 điểm đã chinh phục trong phiên.

Đến sáng nay (26/12), cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, cổ phiếu Vinpearl (VPL), cổ phiếu Vincom Retail (VRE) và Vinhomes (VHM) đều giảm sàn.

Tới 9h35, tất cả 4 mã VIC, VPL, VRE và VHM vẫn giảm sàn, dư mua trắng trơn.

Áp lực bán lan rộng khiến nhiều mã cổ phiếu trụ cột khác cũng giảm giá, từ ngân hàng cho tới bất động sản. Một số mã vẫn giữ được sắc xanh như Hòa Phát (HPG), LPBank (LPB), Sacombank (STB), Vietcombank (VCB), TPBank (TPB), Vinamilk (VNM), góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” giảm sâu trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup vào đầu giờ chiều 25/12 công bố thông tin đã chính thức trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Lý do được Vingroup đưa ra là “nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh”.

Nhóm cổ phiếu Vin giảm giá khiến tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tới cuối ngày 25/12, theo Forbes, giảm xuống còn 28,1 tỷ USD.

Hôm 23/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma, người đang sở hữu 29,6 tỷ USD.

Tập đoàn Vingroup gần đây hưởng lợi từ thông tin về một loạt đại dự án lớn trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, hạ tầng, giao thông, năng lượng, công nghệ...

Ngày 19/12, Vingroup đồng loạt khởi công 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc, trong các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh và công nghiệp nặng... như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (925 nghìn tỷ đồng); Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; 2 Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh...

Việc Vingroup rút khỏi dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam khiến nhiều người bán tháo VIC sau khi cổ phiếu này đã tăng quá mạnh.

Ở chiều ngược lại cổ phiếu Sacombank (STB) và LPBank (LPB) tiếp tục tăng giá.

Cổ phiếu Sacombank trước đó có 2 phiên tăng trần liên tiếp sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi giữ chức Chủ tịch LPBank, chuyển sang làm CEO Sacombank. Cổ phiếu LPB tăng trở lại sau khi giảm cũng vì thông tin trên.