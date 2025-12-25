Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh sau chuỗi ngày tăng giá ấn tượng và vượt đỉnh cao lịch sử 1.800 điểm. Áp lực bán bất ngờ xuất hiện vào cuối phiên đã kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh, chặn đứng đà tăng của VN-Index sau chuỗi phiên thăng hoa.

Mở cửa phiên giao dịch 25/12, TTCK diễn biến tích cực khi đa số cổ phiếu trụ cột tăng điểm ấn tượng, kéo chỉ số VN-Index tăng khá mạnh, có lúc lên tới 1.805 điểm.

Tuy nhiên, áp lực bắt đầu gia tăng, chỉ số VN-Index tới cuối phiên sáng 25/12 chỉ còn tăng 9,37 điểm lên 1.792 điểm.

Trong phiên sáng, cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng trần, Vincom Retail (VRE) cũng nhiều thời điểm tăng trần, chỉ có Vingroup (VIC) đa phần thời gian giảm nhẹ.

Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh vào cuối phiên chiều. Lực bán gia tăng ở hầu hết cổ phiếu trụ cột, bao gồm cả các cổ phiếu “họ Vin” như VIC, VHM, VRE, Vinpearl (VPL).

Kết thúc phiên giao dịch 25/12, chỉ số VN-Index chuyển từ tăng sang giảm mạnh, mất gần 40 điểm (-2,24%) xuống 1.742,85 điểm. Chỉ số VN30-Index giảm hơn 2,3% xuống 1.976,21 điểm. HNX-Index giảm 0,64%, Upcom-Index giảm 1,43%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Ba cổ phiếu Vingroup, Vinhomes và Vincom Retail kết thúc phiên đều giảm sàn, trắng bên mua. Dư bán giá sàn lên cả triệu đơn vị. Tuy nhiên, thanh khoản rất cao. Khối ngoại mua bán cổ phiếu VIC cân bằng, và mua ròng khá mạnh đối với VRE và VHM.

Đa số cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán... đồng loạt giảm mạnh.

Trên thị trường, có 287 mã giảm giá, 109 mã tăng giá và 78 mã đứng giá.

Thanh khoản đạt 26.350 tỷ đồng trên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE), và gần 1.600 tỷ đồng trên HNX.

Nhóm cổ phiếu "họ Vin" đồng loạt giảm mạnh trong bối cảnh Vingroup công bố đã gửi văn bản tới Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm tái cơ cấu, tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác như Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh...”.

Cổ phiếu VIC đã tăng rất mạnh trong năm 2025, gấp khoảng 7-8 lần kể từ đầu năm, từ mức khoảng 40.000 đồng lên khoảng 260.000 đồng/cp trước khi chia tách theo tỷ lệ 1:1 về mức giá 133.500 đồng/cp.

Gần đây, thông tin Vingroup triển khai một loạt dự án quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực đã tiếp tục kéo giá cổ phiếu có lúc lên 170.000 đồng/cp (tương đương khoảng 340.000 đồng/cp nếu chưa chia tách).

Cụ thể, ngày 19/12 Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc, trong các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh và công nghiệp nặng… như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội (925 nghìn tỷ đồng); Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; 2 Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng...

Bên cạnh đó, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup cũng đã lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, bước vào lĩnh vực hàng không vũ trụ khi đang ở thời kỳ thịnh vượng chưa từng có.

Hệ sinh thái Vingroup có thêm các doanh nghiệp như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics, VinMetal, V-Film ngành điện ảnh, V-Culture Talents ngành nghệ thuật.

Việc Vingroup mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế diễn ra trong bối cảnh vai trò kinh tế tư nhân được khẳng định mạnh mẽ như trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Nhờ chuỗi dự án quy mô lớn, vốn hóa hệ sinh thái Vingroup tăng mạnh, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 7-8 lần trong năm 2025 và đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm 23/12 lên 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, 3,9 tỷ cổ phiếu VIC do Vingroup phát hành gần đây sẽ về tài khoản nhà đầu tư vào đúng ngày cuối cùng của năm 2025.