Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, trong đó có trưởng bản Mùa A Thi - chàng trai trẻ với hành động kịp thời cảnh báo và sơ tán 21 hộ dân, giúp khoảng 90 người thoát khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất ngày 1/8/2025.

Niềm vui khi cuộc sống bản làng dần ổn định trở lại

Sau hơn 7 tháng kể từ ngày cùng bản làng vượt qua thảm họa lũ quét, anh Mùa A Thi (sinh năm 1999, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) cho biết điều khiến anh vui nhất là cuộc sống của bà con đang dần ổn định trở lại. Anh chia sẻ, sau khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cũng như nhu yếu phẩm từ các đoàn từ thiện, các gia đình đã sửa lại các thửa ruộng bị bùn vùi lấp.

Nhìn bản làng gắng gượng từng ngày sau thiên tai, anh vẫn không quên được những giây phút kinh hoàng rạng sáng 1/8/2025. “Đêm hôm đó trời mưa rất to và kéo dài, kèm theo những tiếng nổ lớn mà trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Âm thanh rất dữ dội, khó diễn tả. Khi nghe những tiếng nổ như vậy, tôi nghĩ có thể đã xảy ra sạt lở trên núi và đất đá có nguy cơ tràn xuống khu dân cư. Vì thế, tôi lập tức hô hào mọi người sơ tán. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận mưa lớn như vậy ngay tại bản và cảm nhận rõ sức tàn phá của thiên tai", trưởng bản Mùa A Thi nhớ lại.

Đến bây giờ, điều vẫn khiến anh day dứt trong ngày hôm đó là không thể cứu được hai em nhỏ trong ngôi nhà đầu tiên nằm ở khu vực sạt lở. Đó là một mất mát lớn, rất đau lòng dù anh đã cố gắng hết khả năng của mình.

Trưởng bản Mùa A Thi là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thái Dương

Những ngày này, công việc của chàng trai người Mông cũng như nhiều người trong bản là đi làm nương. "Năm nay, cuộc sống ở bản sẽ khá vất vả khi nhiều ruộng nương bị ảnh hưởng, việc làm cho thanh niên cũng ít hơn. Vì vậy, nhiều người xuống Hà Nội tìm việc tại các công ty để kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng kêu gọi bà con đang sinh sống ở khu tái định cư hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Trong bản mọi người luôn giữ tinh thần đoàn kết”, anh Thi nói.

Với vai trò trưởng bản, anh Mùa A Thi cố gắng vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết để phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

"Xã hội thu nhỏ" và vai trò của trưởng bản sinh năm 1999

Giữ vai trò Trưởng bản Háng Pu Xi đến nay được 4 năm, chàng trai sinh năm 1999 chia sẻ khó khăn nhất là việc thuyết phục những người lớn tuổi, đặc biệt khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp ranh giới ruộng nương giữa các hộ dân.

“Bản làng cũng giống như một xã hội thu nhỏ nên không tránh khỏi những mâu thuẫn, tranh chấp. Diện tích bản nhỏ nhưng đông dân, có những vụ việc khi các bên đều không chịu nhường nhau thì rất khó giải quyết. Có những trường hợp tôi phải dành nhiều thời gian suy nghĩ, tìm cách hòa giải để mọi người cùng đồng thuận. Tuy vậy, điều may mắn là khi tôi đứng ra giải quyết công việc, bà con đều lắng nghe và ủng hộ. Chính sự tin tưởng đó khiến tôi càng có thêm động lực để vượt qua khó khăn”, trưởng bản Mùa A Thi nói.

Là một trưởng bản trẻ, anh cũng chủ động áp dụng một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới để phát triển kinh tế gia đình. Khi thấy hiệu quả, anh chia sẻ kinh nghiệm với bà con để cùng làm theo, góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Sau trận lũ quét, cuộc sống của người dân trong bản Háng Pu Xi còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình muốn khôi phục lại ruộng nương nhưng chưa có điều kiện kinh tế để làm lại.

Chính vì vậy, anh Mùa A Thi cho hay, thời gian tới, anh dự định tiếp tục vận động bà con tìm việc làm tại các công ty để có thêm thu nhập, tích lũy vốn. Khi có điều kiện hơn, mọi người có thể cải tạo lại ruộng nương và từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Trưởng bản Mùa A Thi gửi gắm tới các bạn trẻ trong bản cũng như trên khắp đất nước: “Hãy cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện để thay đổi và làm chủ cuộc sống. Tôi mong tất cả mọi người luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, có cuộc sống tốt đẹp và đưa đất nước phát triển chung”.

Với những đóng góp của mình, anh Mùa A Thi được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trước đó, anh cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025 vì hành động cứu người trong trận lũ quét.