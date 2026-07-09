Theo đó, điểm sàn từ điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 8 ngành/chương trình đào tạo mới ngoài sư phạm, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường xét tuyển số chỉ tiêu còn lại theo 3 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét kết quả thi Đánh giá năng lực - SPT năm 2026.

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