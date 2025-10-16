Theo tờ Marca, Vinicius bị kiện tại quê nhà Brazil, sau bữa tiệc sinh nhật phô trương có đến 500 khách mời, với nhiều nhân vật nổi tiếng, hồi tháng 7.

Ngôi sao đang chơi cho Real Madrid bị người dân xung quanh cáo buộc “gây mất trật tự công cộng”.

Vinicius bị kiện vì tiệc sinh nhật thứ 25 gây ồn ào. Ảnh: ESPN FC

O Globo cho biết thêm, bữa tiệc xa hoa của Vinicius được tổ chức tại một khu điền trang cao cấp, đã phá vỡ sự yên bình của người dân xung quanh bởi âm nhạc và tiếng ồn. Kết quả là tiền đạo 25 tuổi sẽ phải có mặt trong phiên điều trần đầu tiên vào 6/11 tới.

Không chỉ dính dáng đến pháp luật, Vinicius còn gây ồn ào đời tư những ngày qua, vì bị bạn gái Virginia Fonseca phát hiện lăng nhăng trong chuyện tình cảm, ở bên cô những vẫn nhắn tin tán tỉnh các cô gái khác. Tình hình tệ đến mức Vinicius phải công khai xin lỗi Fonseca trên trang cá nhân, nhận sai,…

Bên cạnh việc không còn giữ được phong độ thăng hoa như trước khi Mbappe đến Real Madrid – hè 2024, Vinicius còn tự làm khó mình bởi những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Vinicius gần đây bị bạn gái tố lăng nhăng. Ảnh: Tela Diario

Hiện đàm phán gia hạn hợp đồng của tiền đạo này với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa có tín hiệu tích cực. Phía Vinicius được cho đã hạ yêu cầu lương xuống còn… 25 triệu euro/mùa, tức tăng 10 triệu euro so với mức đang hưởng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez được cho trả lời thẳng thừng rằng, mức đó là không thể và Real Madrid chỉ có thể tăng lương cho anh từ 15 triệu euro/năm lên 18 triệu euro/năm.

Thỏa thuận hiện tại giữa Real Madrid và Vinicius sẽ hết hạn vào hè 2027 và lãnh đạo CLB không muốn bước vào năm cuối hợp đồng giữa đôi bên mà chưa ngã ngũ đàm phán, hòng tránh mất trắng tiền đạo Brazil.

Điều đáng kể, Real Madrid có thể kiếm lời to nếu quyết định bán Vinicius trước năm cuối hợp đồng, bởi Al Hilal từ Saudi Arabia được cho sẵn sàng chi 400 triệu euro cho thương vụ.